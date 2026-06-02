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▲吳丹鳳在IG分享多張女兒Sophie的畢業照。（圖／翻攝自吳丹鳳IG@kellyywoo）

「瓦城泰統集團」的創辦人兼董事長徐承義，與妻子吳丹鳳（Kelly）結婚後，育有3名子女。而近日他們的女兒Sophie在高中以第一名成績畢業，還擔任畢業生代表上台致詞，並成功考上了哈佛大學，吳丹鳳也在社群中分享了驕傲與喜悅的心情，火速引發熱議。不過除了女兒畢業外，有網友歪樓發現，現在擔任瓦城董事長的徐承義，過去竟是大肌肉電影咖，還演過《報告班長2》、《好小子6小龍過江》等經典作品。瓦城千金Sophie在近日高中畢業，媽媽吳丹鳳也在IG分享多張女兒的畢業照，並透露了驕傲及喜悅的心情，她表示女兒小時候偏內向、害羞、話不多，「沒想到，一轉眼，現在的妳，已經能夠勇敢站上台，也一步一步走向自己的世界。」吳丹鳳驕傲分享，女兒不僅是畢業生第一名，還以班代身分代表畢業生上台致詞。不過吳丹鳳感性說道，雖然很多人會羨慕女兒成績，但自己最開心的不是那些頭銜，「而是看見妳慢慢成為一個自律、親切、有責任感的人。」認為品格、勇氣、善良等特質，才能讓一個人走得長遠。吳丹鳳透露女兒即將前往哈佛就讀、展開人生新旅程，「會看見更大的世界，也會遇見更多挑戰。」並叮囑女兒：「無論走多遠，我們全家，永遠是妳最溫暖的地方。」吳丹鳳對女兒的真情告白，引發了高度討論，網友紛紛大讚他們家庭幸福。不過也有人翻出徐承義過往的演藝路，他曾在1980年代末期，以演員身份出演過多部動作類型電影，在《報告班長2》、《好小子6小龍過江》、《霹靂警花》、《異域》、《遊俠兒》、《大賭秀》等經典作品中，都可看見他的身影。然而，在1990年之後，徐承義漸漸淡出演藝圈，並與高明駿等人創業「瓦城泰國料理」，之後獨自經營。他以跆拳道段位制度，創立「11級臂章制度」，把廚藝的學習分為11個階段，並陸續開設其他品牌，在2012年正式將瓦城集團掛牌上市。