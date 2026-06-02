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▲ 宇佐市利用營養午餐享用鳳梨的機會，向學生介紹台南。（圖／南市府提供）

▲ 延岡市三浦市長在社群媒體上分享孩子們吃鳳梨開心的模樣。（圖／南市府提供）

為深化台南的國際城市交流，台南市長黃偉哲安排日本友誼市學生享用台南當季的金鑽鳳梨，收到這份產地直送的鮮甜好禮，大家直呼「好好吃！」「謝謝台南！」。黃偉哲表示，透過贈送友誼市新鮮鳳梨，既可傳遞台南的熱情與心意，也象徵台日友好情誼持續升溫，很感謝友誼市們大多配合營養午餐提供鳳梨的機會向學生們介紹台南，從小培育台南城市交流的種子。台南鳳梨直送日本友誼市包括富良野市、本庄市、宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）、別府市、宇佐市、延岡市都收到這份產地直送的鮮甜好禮，大家直呼「好好吃！」「謝謝台南！」。友誼市都表示，很高興收到台南的鳳梨，在富良野市官方臉書上，可以看到學生們特別錄製影片向台南表達「台南的鳳梨很好吃！多謝！」，延岡市三浦市長也在社群媒體上分享孩子們吃鳳梨開心的模樣。收到鳳梨的學校藉此機會向孩子們介紹友誼市台南，包括熊本電視台（宇城地域）、大分合同新聞（別府市、宇佐市）、宮崎放送（延岡市）也都報導了學生們享用台南鳳梨的新聞。台南市近年國際交流蓬勃發展，黃偉哲表示，透過食農與學校交流，可以讓日本的學生們認識台灣、台南農產品的魅力，也聽到友誼市分享，有孩子吃了台南的鳳梨後表示希望有機會到台南看看，很高興藉此拉近彼此距離。