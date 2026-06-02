NBA 勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）與中國運動巨頭李寧簽下 10 年天價合約，震驚全球體壇！面對西方大廠夾擊，許多球迷納悶李寧到底「憑什麼」搶下這位歷史級射手？關鍵就在其無比雄厚的資本底氣。根據最新財報，李寧2025 全年營收逆勢衝上 295.98 億港元（約新台幣 1,200 億元）。這家由體操王子創辦的企業，早已透過精準的跨國併購，搖身一變成為坐擁無數歐美百年老字號的跨國時尚帝國！
🟡 1200億的底氣！李寧憑什麼「搶下柯瑞」？
李寧能砸下天文數字的合約金搶人，關鍵在於其恐怖的「現金製造能力」與精準的「單品牌、多品類、多渠道」戰略。
財報顯示，李寧集團的財務結構極其穩健，截至年末，其常規現金及等同現金項目為 167.17 億港元，加回定期存款後，總現金餘額更高達 199.73 億港元（約新台幣 800 億元）。
手握如此龐大的現金流，讓李寧在國際巨星簽約金上擁有極強的談判籌碼。更重要的是，李寧近年透過其實控的投融資平台「非凡領越（Viva Goods）」，在海外展開瘋狂的抄底併購，將觸角直接伸進歐美高端休閒與奢侈品市場，這也成為吸引柯瑞加盟、開拓全球化潮流版圖的重要誘因。
🟡 一圖看懂：運動休閒市場上，哪些名牌「其實全是李寧的」？
大眾往往只看到「李寧」在籃球場、羽球場上的專業形象，卻不知道在日常休閒、高端輕奢、戶外運動等賽道上，許多我們耳熟能詳的國際大牌，目前其實早就全數納入李寧家族的品牌矩陣中：
🟡 核心專業賽道大暴走：跑步、羽球成吸金核心
除了海外併購，李寧在本業專業運動上的實力也同樣驚人。集團累計研發投入已突破 40 億港元，以當家「李寧䨻（Beng）」等黑科技驅動產品全面升級，在細分賽道上寫下恐怖的銷售紀錄：
🟡 奧運營銷與柯瑞加盟：全場景覆蓋的全球化野心
作為中國奧委會官方合作夥伴（合作周期已覆蓋米蘭冬奧、洛杉磯奧運等），李寧正透過頂級資源進行「價值共創」。在剛結束不久的米蘭冬奧會期間，李寧斬獲了運動品牌全網社交聲量第一名的耀眼成績，並推出「榮耀金標」產品線成功打入都市通勤與輕商務場景。
根據李寧集團今年三月發布的新聞稿內容，執行主席李寧在文中表示： 「集團會繼續深耕『單品牌、多品類、多渠道』戰略，優化核心品類矩陣，探索布局新興細分賽道，持續強化產品在專業性能與科技實力的核心優勢，以創新科技和設計美學回饋消費者信賴。」
這次李寧憑藉著 1,200 億新台幣 的龐大帝國身價，成功搶下 NBA 超級巨星柯瑞，無疑是為其全球化版圖打下一劑最強的國際強心針。下次您腳踩英國 Clarks 皮鞋、身穿 AIGLE 外套或在球場上揮舞李寧球拍時，您其實都在與這位昔日體操王子所建立的跨國時尚運動大帝國產生深度連結。
🟡 李寧品牌常見問題 FAQ
Q1：台灣買得到李寧（LI-NING）的產品嗎？有哪些官方通路？
可以，台灣買得到！ 目前李寧在台灣以「羽球專業裝備」最為普及，由「寧聚國際」擔任官方授權總代理，全台擁有超過 20 家實體經銷店點（如雙北松山、汐止門市，以及台中向上店等）。
如果您想購買柯瑞（Stephen Curry）加盟的最新籃球鞋系列、韋德之道（Way of Wade）或潮流服飾，則建議多利用「蝦皮 LI-NING 直營專賣旗艦館」或官方線上商城，最能確保買到原廠正貨並享有保固。
Q2：李寧在專業球鞋、羽球圈的實戰評價如何？
在專業運動領域，李寧的頂級科技評價極高！ 尤其是當家「李寧䨻（Beng）」中底材料，在籃球鞋與競速跑鞋圈被廣大球友讚譽為「又軟又彈」的緩震神物。
不過選鞋時要注意，李寧的高階旗艦款定價已逼近歐美一線大廠；而定價約新台幣 1,500 元至 2,000 元的平價支線（如冷血系列），雖然耐磨耐操、CP 值極高，但使用的是 Light Foam 科技，腳感會明顯偏硬，購買前建議依打法和預算挑選。
Q3：李寧和非凡領越是什麼關係？為什麼 Clarks 變中資品牌了？
這是李寧家族非常高明的「雙軌戰略」。核心的「李寧集團（02331.HK）」為了維持純粹的專業運動形象，不方便直接出手收購時裝品牌；因此李寧家族改透過其實際控制的另一家港股上市公司「非凡領越（Viva Goods）」作為資本操盤手。
近年正是由非凡領越出面，大舉控股收購了英國百年鞋王 Clarks、義大利奢華皮具鐵獅東尼與香港堡獅龍，這才拼湊出如今產值高達 1,200 億元的時尚運動帝國。
資料來源：李寧集團、香港紡織商會
我是廣告 請繼續往下閱讀
李寧能砸下天文數字的合約金搶人，關鍵在於其恐怖的「現金製造能力」與精準的「單品牌、多品類、多渠道」戰略。
財報顯示，李寧集團的財務結構極其穩健，截至年末，其常規現金及等同現金項目為 167.17 億港元，加回定期存款後，總現金餘額更高達 199.73 億港元（約新台幣 800 億元）。
手握如此龐大的現金流，讓李寧在國際巨星簽約金上擁有極強的談判籌碼。更重要的是，李寧近年透過其實控的投融資平台「非凡領越（Viva Goods）」，在海外展開瘋狂的抄底併購，將觸角直接伸進歐美高端休閒與奢侈品市場，這也成為吸引柯瑞加盟、開拓全球化潮流版圖的重要誘因。
大眾往往只看到「李寧」在籃球場、羽球場上的專業形象，卻不知道在日常休閒、高端輕奢、戶外運動等賽道上，許多我們耳熟能詳的國際大牌，目前其實早就全數納入李寧家族的品牌矩陣中：
|品牌名稱
|品牌起源與核心調性
|併購／經營合作關係
|產業角色與現況
|Clarks (克拉克)
|
英國百年鞋履巨頭
以極致舒適與袋鼠鞋風靡全球
|由李寧家族實控之「非凡領越」控股收購
|海外核心造血幹細胞！ 曾面臨破產危機，投入李寧傘下後大復活，單季曾灌入超 20 億港元營收，成爲進軍歐美市場的火車頭。
|
Amedeo Testoni
(鐵獅東尼)
|
義大利頂級奢華皮具
專精高階紳士皮鞋與時裝
|由非凡領越全資收購
|成功突破大眾運動品牌的既定印象，帶領李寧家族一舉跨入歐洲高階奢侈品與高端商務市場。
|AIGLE (艾高)
|
法國百年戶外休閒
以高端戶外手工膠靴著稱
|與法國總部成立合資企業
|作為李寧戶外布局的「元老」，本集團擁有並經營其在中國大陸地區的獨家授權與業務經營權。
|紅雙喜 (DHS)
|
中國老字號桌球器材
國家隊與奧運指定頂級裝備
|李寧旗下控股子公司
|穩坐桌球（乒乓球）界的龍頭地位，是李寧在專業體育器材領域的專業實力護城河。
|凱勝 (Kason)
|
專業羽毛球裝備品牌
深耕羽球拍、服飾與器材
|李寧集團全資收購
|與李寧主品牌雙軌並進，共同收割近年來全球迎來的爆發性羽球運動熱潮。
|Danskin
|
美國舞蹈瑜珈時尚品牌
女性專業緊身衣、芭蕾舞服
|購入中國大陸及澳門業務
|滿足都市女性輕運動與潮流穿搭需求，是李寧佈局女性時尚運動核心棋子。
|Bossini (堡獅龍)
|
香港老牌潮流服飾
傳統服飾零售三巨頭之一
|由非凡領越控股收購
|收購後強勢推動「潮流化與年輕化轉型」，重組為面向 Z 世代的街頭潮牌「BOSSINI X」。
|中國李寧 / 李寧1990
|
高端時尚運動支線
主打東方美學與頂級質感
|品牌自有高端獨立子品牌
|在主品牌之外，精準鎖定對審美有極高要求、追求混搭與頂級奢華質感的時尚圈客群。
除了海外併購，李寧在本業專業運動上的實力也同樣驚人。集團累計研發投入已突破 40 億港元，以當家「李寧䨻（Beng）」等黑科技驅動產品全面升級，在細分賽道上寫下恐怖的銷售紀錄：
- 跑步類（第一大品類）： 流水占比大幅竄升至 31%！受惠於馬拉松熱潮，全年專業跑鞋銷量高達 2,600 萬雙。核心跑鞋 IP（飛電、赤兔、超輕）新品銷量破 1,100 萬雙，緩震跑鞋「越影」更成為百萬雙級別的新爆款。
- 羽毛球類（增速領跑）： 營收同比狂飆 30%！受惠於近年全球迎來的羽球熱潮，其羽毛球拍年銷量高達 550 萬支，創下歷史新高。
- 通路擴張： 截至年末，核心李寧牌銷售點總數達 7,609 家；專攻童裝的李寧 YOUNG 銷售點也大增至 1,518 家。
作為中國奧委會官方合作夥伴（合作周期已覆蓋米蘭冬奧、洛杉磯奧運等），李寧正透過頂級資源進行「價值共創」。在剛結束不久的米蘭冬奧會期間，李寧斬獲了運動品牌全網社交聲量第一名的耀眼成績，並推出「榮耀金標」產品線成功打入都市通勤與輕商務場景。
根據李寧集團今年三月發布的新聞稿內容，執行主席李寧在文中表示： 「集團會繼續深耕『單品牌、多品類、多渠道』戰略，優化核心品類矩陣，探索布局新興細分賽道，持續強化產品在專業性能與科技實力的核心優勢，以創新科技和設計美學回饋消費者信賴。」
這次李寧憑藉著 1,200 億新台幣 的龐大帝國身價，成功搶下 NBA 超級巨星柯瑞，無疑是為其全球化版圖打下一劑最強的國際強心針。下次您腳踩英國 Clarks 皮鞋、身穿 AIGLE 外套或在球場上揮舞李寧球拍時，您其實都在與這位昔日體操王子所建立的跨國時尚運動大帝國產生深度連結。
Q1：台灣買得到李寧（LI-NING）的產品嗎？有哪些官方通路？
可以，台灣買得到！ 目前李寧在台灣以「羽球專業裝備」最為普及，由「寧聚國際」擔任官方授權總代理，全台擁有超過 20 家實體經銷店點（如雙北松山、汐止門市，以及台中向上店等）。
如果您想購買柯瑞（Stephen Curry）加盟的最新籃球鞋系列、韋德之道（Way of Wade）或潮流服飾，則建議多利用「蝦皮 LI-NING 直營專賣旗艦館」或官方線上商城，最能確保買到原廠正貨並享有保固。
Q2：李寧在專業球鞋、羽球圈的實戰評價如何？
在專業運動領域，李寧的頂級科技評價極高！ 尤其是當家「李寧䨻（Beng）」中底材料，在籃球鞋與競速跑鞋圈被廣大球友讚譽為「又軟又彈」的緩震神物。
不過選鞋時要注意，李寧的高階旗艦款定價已逼近歐美一線大廠；而定價約新台幣 1,500 元至 2,000 元的平價支線（如冷血系列），雖然耐磨耐操、CP 值極高，但使用的是 Light Foam 科技，腳感會明顯偏硬，購買前建議依打法和預算挑選。
Q3：李寧和非凡領越是什麼關係？為什麼 Clarks 變中資品牌了？
這是李寧家族非常高明的「雙軌戰略」。核心的「李寧集團（02331.HK）」為了維持純粹的專業運動形象，不方便直接出手收購時裝品牌；因此李寧家族改透過其實際控制的另一家港股上市公司「非凡領越（Viva Goods）」作為資本操盤手。
近年正是由非凡領越出面，大舉控股收購了英國百年鞋王 Clarks、義大利奢華皮具鐵獅東尼與香港堡獅龍，這才拼湊出如今產值高達 1,200 億元的時尚運動帝國。