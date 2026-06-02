美國總統川普（Donald Trump）聲稱，已透過中間人接觸黎巴嫩真主黨（Hezbollah），也與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過話，雙方都同意不再互相攻擊，以軍撤回準備攻擊貝魯特的軍隊，美國與伊朗的和平協議仍在持續推進中。然而，現實似乎不受控制，就在川普發表上述言論後不久，就又傳來以黎繼續互炸的消息。
根據《衛報》報導，當地時間週一深夜，黎巴嫩真主黨透過聲明表示，其武裝人員在哈達薩鎮（Hadatha）用無人機襲擊了一輛梅卡瓦坦克（Merkava tank），並用火箭彈、大砲猛烈轟擊了以色列的軍隊，戰機並在同一地區襲擊了2輛以色列坦克。
隨後，以色列軍方證實，攔截了2枚從黎巴嫩發射到以色列境內的火箭，在發出敵軍入侵以色列北部的警告後，敵方火箭墜落在2國邊境，沒有造成人員傷亡。
黎巴嫩戰火未歇，聯合國臨時部隊年底就到期
以黎2國持續互轟之際，外界也關注聯合國（UN）駐黎巴嫩臨時部隊（簡稱聯黎部隊）即將撤離的擔憂。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日表示，目前聯黎部隊的任務將於年底到期，但看起來黎巴嫩仍需要維和人員，只是展延方案可能遭到美國、以色列的反對。
報導提到，去年8月在美國壓力下，聯合國安理會決定於今年12月31日結束聯黎部隊的任務，但安理會要求古特瑞斯在6月1日前提出方案，允許聯合國維和人員繼續留在黎巴嫩，重點監督以黎之間長達120公里的「藍線」，也是目前以色列與黎巴嫩真主黨衝突的中心。
對此，古特瑞斯提出3個方案，分別派遣近2000至5500多名UN人員，來監督停火、支持黎巴嫩武裝部隊，同時保留1支UN維和部隊，促進局勢緩和、開展對話、聯絡和協調，盼能找出衝突的長期解決方案。
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隨後，以色列軍方證實，攔截了2枚從黎巴嫩發射到以色列境內的火箭，在發出敵軍入侵以色列北部的警告後，敵方火箭墜落在2國邊境，沒有造成人員傷亡。
以黎2國持續互轟之際，外界也關注聯合國（UN）駐黎巴嫩臨時部隊（簡稱聯黎部隊）即將撤離的擔憂。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日表示，目前聯黎部隊的任務將於年底到期，但看起來黎巴嫩仍需要維和人員，只是展延方案可能遭到美國、以色列的反對。
報導提到，去年8月在美國壓力下，聯合國安理會決定於今年12月31日結束聯黎部隊的任務，但安理會要求古特瑞斯在6月1日前提出方案，允許聯合國維和人員繼續留在黎巴嫩，重點監督以黎之間長達120公里的「藍線」，也是目前以色列與黎巴嫩真主黨衝突的中心。
對此，古特瑞斯提出3個方案，分別派遣近2000至5500多名UN人員，來監督停火、支持黎巴嫩武裝部隊，同時保留1支UN維和部隊，促進局勢緩和、開展對話、聯絡和協調，盼能找出衝突的長期解決方案。