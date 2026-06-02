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效力於底特律老虎隊的台灣內野好手李灝宇，不僅今（2）日在球場上用反方向全壘打與守備美技驚豔全美，場外更悄悄解鎖了一項具歷史意義的「夢幻福利」。自今年4月17日被拉上大聯盟至今，李灝宇在26人名單中待滿的日子正式突破43天，這意味著年僅22歲的他，已經達標大聯盟退休金制度的最低門檻成為台灣棒球史上第14位有資格請領MLB退休金的球員。根據美國職棒大聯盟（MLB）的現行勞資協議規定，球員只要身處大聯盟26人名單或傷兵名單內，每待滿一天就能累積一天的大聯盟服務年資。而只要生涯年資累計達到43天（約等於完整賽季172天的四分之一），便能自動開通大聯盟的終身退休福利。這項福利並非立即發放，球員最快可在45歲時申請提前減額請領，若想一分不少地拿到完整福利，則必須等到62歲。以大聯盟2026年公開的退休金計算標準來看，1年完整服務年資對應的退休金為每年約2萬9000美元（ 約合新台幣91萬元）。李灝宇目前達標的43天年資，正好是完整賽季的四分之一，這意味著他未來年滿62歲後，即使大聯盟年資不再增加，下半輩子每年依然能固定領到7250美元（折合新台幣約23萬元）的退休金。如果他接下來能持續留在大聯盟，退休金金額還會再往上跳，累積滿5年每年可領約14萬5000美元，若能熬到10年，每年請領金額將高達29萬美元。年僅22歲的李灝宇，正式成為台灣棒球史上繼王建民、陳偉殷、郭泓志、曹錦輝、胡金龍、倪福德、羅嘉仁、李振昌、王維中、胡志爲、林子偉、張育成以及同樣在今年達標的太空人隊投手鄧愷威之後，第14位擠進大聯盟退休金俱樂部的台灣球星。在所有前輩中，年資最長的是傳奇強投王建民，他以9年又16天的年資高居台灣第一，未來62歲後每年約可抱走26萬1000美元（約新台幣820萬元）。李灝宇截至6月2日為止的大聯盟打擊率為 .205、OPS .578，數據上仍處於菜鳥攀爬大聯盟的適應期，但他今日比賽中敲出本季第2轟，外加神級的雙殺美技，證明了自己的怪力與守備天賦確實值得留在名單中。