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輝達執行長黃仁勳今（2）日舉行全球媒體問答，他表示，台灣在製造方面表現的令人驚嘆，特別是技術製造，台灣是生態系的中心、是起點，他也透露，對台灣將持續進行兩項投資，第一個最好的方式就是「花錢」，輝達是台灣生態系中最大的買家；第二，投資在地人才，未來幾年，輝達必須互用成千上萬名的員工。黃仁勳表示，台灣對美國來說是個不可思議的戰略合作夥伴，因為台灣正在投資整個生態系，以便在美國進行製造。例如，台積電、日月光、矽品、緯穎和富士康在美國的投資，讓全球供應鏈盡可能地多元化、具備韌性，這真的非常不可思議。他強調，台灣在製造方面令人驚嘆，尤其是技術製造，這裡是生態系的中心，是起點。而台灣企業在製造領域做的非常出色，「我們應該與世界上做得最好的人合作。」黃仁勳也提到，投資台灣最好的兩方式，第一個就是花錢，他舉例，投資英國廣播公司（BBC）唯一最好的方式就是成為訂閱者，因此，投資任何企業最好的方法，就是投資購買他們的產出，特別是輝達現在是台灣生態系中任何公司最大的買家。第二，投資在地人才，輝達今天在台灣大約有一千人，現在也正在興建一個可容納4000名員工的設施，因此，在未來的幾年裡，輝達必須雇用成千上萬的人，這是一筆很大的數字。「我們將成為台灣最大的雇主之一。」媒體也問到輝達和美國政府是否支持台灣矽盾地位？黃仁勳說，輝達繼續投資台灣，讓台灣供應鏈多元化，好讓供應鏈盡可能地具備韌性。