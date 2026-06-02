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今年轉戰韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的左投「台灣王子」王彥程，旅韓首年就靠著優異表現與帥氣外型擄獲大批南韓歐巴、歐妮的心！2026年KBO明星賽球迷票選活動於6月1日正式開跑，根據今（2日）早上的最新計票結果，王彥程非但有望風光入選，更以破6.5萬張選票的超高人氣，年僅25歲的王彥程在票選初登場就一鳴驚人，甚至在隊內競爭中擊敗了陣中身價破百億韓元的超級大前輩「韓國怪物」柳賢振，這項結果隨即震撼南韓棒壇。韓媒《etoday》今日便以「怎麼會這樣？明星賽球迷票選，柳賢振消失了！最後一次蠶室盛典，韓美通算200勝投手為何落榜？」為題進行大篇幅報導。文中解釋，明星賽的球迷票選名單是由各球團內部評估後推薦而來，韓華鷹今年決定將這寶貴的推薦席次交給了人氣、實力正值顛峰的王彥程，而傳奇老大哥柳賢振未來則仍有機會透過「總教練推薦」的方式破格入選。除了王彥程高居先發投手第一，韓華鷹本季的超高人氣也反映在其他位置，包含指定打擊姜白虎、外野手文賢彬等人都名列前茅；其中與王彥程搭配的年輕捕手許仁書也表現亮眼，這對高顏值的「投捕搭檔」近期更成為南韓棒球討論區的熱門霸榜話題。2026年KBO明星賽預計於隆重登場，前一天（10日）則會先舉辦未來之星明星賽與全壘打大賽。由於歷史悠久的蠶室球場即將正式進行改建、並計畫轉型為現代化的圓頂巨蛋，因此今年的賽事也被南韓朝野視為極具情懷的「最後一次蠶室舊時代明星賽」。本屆賽制維持傳統的兩聯盟對抗，王彥程所屬的「分享明星隊」由韓華鷹、LG雙子、KIA虎、NC恐龍及培證英雄組成；對手「夢想明星隊（Dream All-Star）」則包含三星獅、斗山熊、KT巫師、SSG登陸者與樂天巨人。根據KBO聯盟規定，全明星陣容的最終名單，將由球迷票選（佔70%）與球員互選團票選（佔30%）共同加權決定。本次投票從6月1日下午起一路開放至6月21日下午1點止，聯盟將在6月8日與15日公布階段性票數，並於6月22日正式揭曉最終名單。不過，對於台灣球迷而言，若想跨海幫「台灣王子」衝高票數並不容易。雖然投票管道涵蓋KBO官網、官方App以及新韓SOL Bank應用程式，且每人每天最多可投3票，但多數平台皆強制規定必須完成「南韓在地手機門號實名認證」才能完成程序，無形中將沒有南韓門號的海外球迷拒之門外。然而，即使在幾乎沒有台灣「海外部隊」灌票的情況下，王彥程依然能在南韓當地靠著實打實的本土人氣，死死壓制同區的其他韓職本土名投暫居第一名，展現了「台灣王子」在韓國不可動搖的超強迴響。