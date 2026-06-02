NBA金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），在結束了數個月的球鞋自由球員身份後，於本周正式宣布與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下歷史性的10年長約。根據美國媒體CNBC報導，這項重磅合作消息一出，立即引發全球體育圈高度關注，李寧公司股價亦隨之連動，盤中漲幅達0.2%。
柯瑞的商業帝國 場外收入高達6500萬美元
隨著柯瑞的加入，李寧旗下的NBA球星陣容更顯豪華。目前李寧團隊中已擁有韋德（Dwyane Wade）、巴特勒（Jimmy Butler）、羅素（D'Angelo Russell），以及2025年經選秀加入波特蘭拓荒者的楊瀚森（Yang Hansen）。柯瑞本人也提到，李寧長期以來建立的優秀運動員基礎，是這家公司能成為世界級品牌的重要支撐。
這份合約不僅是對柯瑞個人品牌影響力的肯定，更是他龐大商業版圖的重要拼圖。儘管去年11月結束了與Under Armour長達13年的合作關係，但根據《富比士》近期發布的最新分析，柯瑞過去12個月的「場外收入」預估仍高達6500萬美元，位居全球高薪運動員第六名。
除了Curry Brand，柯瑞名下的Thirty Ink公司業務版圖廣泛，涵蓋製作公司Unanimous Media、波本威士忌品牌Gentleman’s Cut以及7k行銷諮詢公司。如今聯手李寧，預期將為柯瑞的全球足跡帶來更廣泛的資源與影響力，這位四屆NBA總冠軍得主的商業帝國，未來動向勢必持續引領體育產業的焦點。
柯瑞加盟李寧 全球化戰略佈局
柯瑞在個人社群媒體發表的公開信中表示：「Curry Brand的未來將由李寧推動」。此次合作不僅包含籃球產品開發，更涵蓋了運動休閒服飾（athleisure）、全系列高爾夫產品線，且柯瑞本人擁有在其品牌旗下簽約其他運動員的權限。雙方更計畫在美國與中國開設「Curry Brand」實體專賣店，藉此強化品牌的全球覆蓋力。
柯瑞指出，他選擇李寧是因為該公司深植於運動與創新，這正是他希望Curry Brand所代表的核心價值。李寧公司自1990年由前奧運體操金牌得主李寧創立以來，目前已成長為中國最大的運動品牌之一，在全球擁有超過7600間門市，並作為中國奧委會的官方合作夥伴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著柯瑞的加入，李寧旗下的NBA球星陣容更顯豪華。目前李寧團隊中已擁有韋德（Dwyane Wade）、巴特勒（Jimmy Butler）、羅素（D'Angelo Russell），以及2025年經選秀加入波特蘭拓荒者的楊瀚森（Yang Hansen）。柯瑞本人也提到，李寧長期以來建立的優秀運動員基礎，是這家公司能成為世界級品牌的重要支撐。
這份合約不僅是對柯瑞個人品牌影響力的肯定，更是他龐大商業版圖的重要拼圖。儘管去年11月結束了與Under Armour長達13年的合作關係，但根據《富比士》近期發布的最新分析，柯瑞過去12個月的「場外收入」預估仍高達6500萬美元，位居全球高薪運動員第六名。
除了Curry Brand，柯瑞名下的Thirty Ink公司業務版圖廣泛，涵蓋製作公司Unanimous Media、波本威士忌品牌Gentleman’s Cut以及7k行銷諮詢公司。如今聯手李寧，預期將為柯瑞的全球足跡帶來更廣泛的資源與影響力，這位四屆NBA總冠軍得主的商業帝國，未來動向勢必持續引領體育產業的焦點。
柯瑞在個人社群媒體發表的公開信中表示：「Curry Brand的未來將由李寧推動」。此次合作不僅包含籃球產品開發，更涵蓋了運動休閒服飾（athleisure）、全系列高爾夫產品線，且柯瑞本人擁有在其品牌旗下簽約其他運動員的權限。雙方更計畫在美國與中國開設「Curry Brand」實體專賣店，藉此強化品牌的全球覆蓋力。
柯瑞指出，他選擇李寧是因為該公司深植於運動與創新，這正是他希望Curry Brand所代表的核心價值。李寧公司自1990年由前奧運體操金牌得主李寧創立以來，目前已成長為中國最大的運動品牌之一，在全球擁有超過7600間門市，並作為中國奧委會的官方合作夥伴。