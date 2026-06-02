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空軍今（2）日早上8時發生失事意外，1架T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，在跑道北頭墜落，造成2名飛行員殉職。空軍前副司令張延廷直言，T-34使用41年，美國早停產零附件，只能靠後勤單位翻修，可靠度就會降低，加上初級飛行員訓練，對飛行概念還沒有基本條件，飛機耗損更大，這種情況下，任何人飛T-34都比較有風險性，他認為飛行員可能盡力了，但沒有辦法迫降成功，造成不幸事件。張延廷指出，今天訓練的是模擬發動機失效的迫降航線，模擬發動機失效會有幾個狀況，第一是高度不高，所以改正空間相對有限，第二是發動機收到油門最低，這個時候突然遇到發動機失效，根本來不及，只能選擇迅速迫降。張延廷指出，迅速迫降若沒進入機場，機場外的建築物、高壓電線、電線桿甚至太陽能板都會阻擋迫降成功率，只有靠跑道才能迫降成功，沒有跑道，只要一追撞整架飛機就翻覆爆炸，人在座艙扭曲的情況下，根本沒辦法逃脫。張延廷續道，T-34教練機沒有馬丁貝克的彈射座椅，要靠人員爬出來，根本來不及，低高度人員怎麼爬出來跳傘？沒有辦法，那只能繼續操作飛機，但根本沒有地方可以迫降，就算飛機到地面上，也要好幾百公尺的滑行，但現在已經找不到，那就會撞到相關人工建築物的狀況。張延廷說，T-34已經使用41年，美國早就停產，沒有生產零附件，只能靠後勤單位翻修，那可靠度就會降低，安全係數也降低，那空中隨時會遭遇到機件因素，人員會措手不及，加上空軍官校訓練量非常大，又是初級飛行員，對飛行概念還沒有具備基本條件，操作比較粗魯，會造成飛機更大的耗損，但這是自然現象，不能苛求飛行學生，這種狀況，任何人飛這飛機都是比較有風險性的。張延廷坦言，現在飛機比較老舊，模擬迫降航線，又有轉彎坡度、高度過低、沒辦法進入機場的情況下，飛行員可能盡力了，但沒有辦法在跑道外迫降成功，造成不幸事件。