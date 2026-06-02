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🟡「秀泰影城直播2026NBA總冠軍賽」場地：

🟡「秀泰影城直播2026NBA總冠軍賽」兩票價：

🟡「秀泰影城直播2026NBA總冠軍賽」購票方式：

🟡要買單場票還是套票？哪個較優惠？

2026 NBA 總冠軍賽對戰組合正式出爐，由聖安東尼奧馬刺迎戰紐約尼克，秀泰影城也宣布將於台灣時間 6 月 4 日起舉辦零時差大銀幕直播活動，北、中、南的影城都有，台灣球迷將在電影院同步觀看總冠軍賽，與眾多球迷們共同感受臨場感。《NOWNEWS今日新聞》整理購買方式以及單場票、套票等票價之資訊全攻略。全台北中南的秀泰影城都有，共有三地區影城同步舉辦直播。本次直播活動共推出兩種購票方案，如下。售價：399 元優惠：購票即可獲得一張 2026 NBA Playoffs Game 1 限定 A3 海報。售價：2899 元優惠：內容包含完整總冠軍系列賽觀賞資格，以及多項限定周邊，包括 7 張 2026 NBA Playoffs A3 海報、1 張總冠軍賽紀念票卡、1 條紀念運動毛巾、1 個運動手環，以及 7 組大杯可樂加中份爆米花兌換券，收藏價值相當高。，其中愛心票僅提供現場購買。需提醒的是，Premium Pass （套票）雖可觀看完整系列賽，但若總冠軍賽提前結束，未進行的 Game 5 至 Game 7 場次將不另行退款或補償。已於 6 月 1 日晚間 18:00 正式開放，其中Game 1 則將於台灣時間 6 月 4 日上午 8:30 開打，而 Premium Pass 的販售期限僅至 6 月 4 日上午 8:30 為止。根據各網路上球迷討論，若系列賽打滿 7 場，2899 元的價格搭配大量限定周邊其實相當划算。但是單從單場票價 399 元來計算，打滿 7 場後總計約 2793 元，看起來似乎比套票划算一點，可是套票還包含許多周邊商品，因此就看球迷自身需求與喜好了。