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46歲歌手温嵐上個月因敗血症住院，近期出院。大病初癒的她在臉書發文回顧事發經過，形容是「被自己打敗」，當時原本清晨突感劇烈腹痛，還以為只是普通感冒，休息一下就好，怎料病情急速惡化，送醫後竟然演變成嚴重的「敗血性休克」。她心有餘悸地表示，自己一度在加護病房命危，血壓甚至驟降到剩60多，被醫生宣告必須「緊急洗腎」，差點就和大家天人永隔，簡直是鬼門關走一遭，讓歌迷看得心疼。温嵐表示， 5月14日清晨她突感劇烈腹痛、全身盜汗無力。原本當天她預計要飛往上海準備演唱會彩排，還趕緊聯絡經紀人更改晚一點的航班，想說稍微休息就能好轉。不料緊急送醫檢查後，才驚覺體內有一顆2公分的腎結石，且外面包著膿泡阻塞了尿路，造成嚴重感染。細菌迅速進入血液，引發全身性敗血症，進而演變成敗血性休克。醫師當時緊急告知家人，温嵐進院時病毒量已超過30多萬，多重器官功能受到影響，情況十分危急，必須立刻洗腎搶救。温嵐表示，推到重症病房時，護理人員甚至緊張到找不到她的血管，最後只好直接「從脖子注射升壓劑、抗生素還有點滴」。凌晨被推進加護病房時，身上插滿管路的她，腦海中不斷浮現「葉克膜、腎插管」等字眼，第一次真切感受到死亡離自己竟然這麼近。在加護病房的 11 天裡，温嵐每天都像在和死神戰鬥，也讓她驚覺過去以為理所當然的呼吸、吃飯、下床走路，原來都如此珍貴。她感謝台北醫學大學附設醫院（北醫）的醫護團隊，以專業且永不放棄的精神將她救回來。除了感謝醫護，温嵐也細數身邊的後盾。她特別謝謝老弟温昊每天奔波醫院、安撫老媽的情緒；經紀人牟哥臨危不亂地處理演唱會工作延期事宜，讓她能專心養病。此外，好友亦帆每天的陪伴、小蘭天天煲雞湯、以及男友雷諾的深情守護，都成了她撐下去的最強力量。「這次經歷讓我深刻體會到，健康不是理所當然的事情。」温嵐表示，過去總覺得自己可以撐，常常忽略身體發出的警訊，直到真正面臨生死關頭，才明白生命有多麼脆弱。能夠再次平安回到家中呼吸、與家人相聚，對她而言已是最大的幸福。