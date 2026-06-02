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▲相較於Nike將資源過度集中於金字塔頂端球星，中國品牌如安踏願意給予厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）等球星終身合約與絕對的設計主導權，成功瓦解了美國品牌的代言人陣線。（圖／翻攝自微博）

NBA超級巨星柯瑞（Stephen Curry）正式與中國運動品牌李寧（Li-Ning）簽下為期10年的歷史性合作協議，震撼全球體育商業市場。這份合約不僅涵蓋個人簽名鞋、服飾與高爾夫產品線，更首度賦予「Curry Brand」獨立發展品牌版圖、招募運動員與拓展全球市場的權力。對許多人而言，這或許只是又一次球星代言轉換，但若放在近10年NBA球鞋產業的發展脈絡來看，柯瑞的選擇其實揭露了一個更大的現象，越來越多NBA球星正離開Nike、Adidas與Under Armour等歐美品牌體系，轉而投入中國品牌的懷抱，而這場商業勢力版圖重組，可能只是剛開始。要理解這個趨勢的起點，必須回到2012年。那年正值巔峰的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）離開了喬丹品牌（Jordan Brand），以1000萬美元的合約轉投李寧。對當時的中國運動品牌而言，這是一個大膽且瘋狂的賭注。李寧成功從喬丹品牌手中挖走韋德，被視為中國品牌打入國際高階市場的真正突破口。韋德的加入不只是一張代言臉孔，更是一個品牌系統的成功移植。李寧為他打造了專屬的「Way of Wade（韋德之道）」系列，並在2018年升級為終身合約，成為中國品牌史上最重要的代言里程碑。韋德曾直言：「這是我為自己和家人建立遺產的必要選擇。」韋德的成功猶如打開了潘朵拉的盒子。從朗多（Rajon Rondo）、湯普森（Klay Thompson）到麥科勒姆（CJ McCollum）與海沃德（Gordon Hayward），越來越多的球星跟進。到了2023年，厄文（Kyrie Irving）在與Nike結束合作後，與安踏簽下5年代言合約，更獲頒「首席創意官」頭銜。如今，安踏與李寧已在NBA建立起厚實的球星陣容，主動重塑了全球球鞋市場版圖。在NBA更衣室裡，「跟中國品牌簽約」早已從奇聞變成了熱門的商業選項。面對這波來勢洶洶的出走潮，美國品牌並非毫無動作，但其策略卻顯得日益集中化與保守化。Nike和Jordan Brand的資源幾乎全數向金字塔最頂端的球星傾斜，如詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）的終身合約，加上近年重金押注的艾德華茲（Anthony Edwards）等新星，幾乎耗盡了品牌願意投資的空間。球星代理人一針見血地指出：「這些球員有能力不只是在財務上受益，更能擁有一雙真正屬於自己、能影響家人生活的簽名鞋。」但殘酷的現實是，美國品牌對「非絕對頂級（或話題性不足）」的球星，越來越不願給予這種專屬待遇。中國品牌之所以能持續吸引NBA球星，背後擁有三個結構性優勢。首先是龐大的「市場規模作籌碼」。分析指出，全球只有2500家Foot Locker門市，但安踏光在亞洲就有12,000家店，代言曝光量遠超在美國品牌的效果。其次是「給予更長、更大的賭注」。與中國品牌簽約，意味著直接進入這個全球最大消費市場的核心，多數球星的合約更包含了每年夏天的中國行，能深度經營在地粉絲。中國是Nike全球最重要的市場之一，如今他們不僅流失了NBA代言人，更面臨市佔率的實質衰退。根據Euromonitor的最新數據顯示，受惠於「國潮」風氣，安踏已以23%的市佔率，正式超越Nike（20.7%），成為中國運動服飾市場的新霸主。然而，中國品牌真的能複製Jordan Brand那種無可取代的全球文化影響力嗎？坦白說，目前還不能。中國品牌最大的挑戰在於如何在中國與亞洲之外建立真正的「文化認同」。無論是李寧或安踏的全球版圖仍高度集中於亞洲，北美的市場滲透率依然有限。不過，柯瑞簽約李寧絕對是一個強烈的信號，證明美國運動品牌對非頂級球星的吸引力正在下滑。中國品牌未必需要立刻在全球文化影響力上與Jordan Brand抗衡，他們只需繼續在NBA更衣室裡積累信任，悄悄把「中間層」的話語權收入囊中。對Nike而言，真正的警示不在於一個柯瑞或厄文的離開，而在於這種「棄美投中」的現象，已不再是例外，而是未來不可逆的商業模式。