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德國進口「鈣發泡錠」甜味劑超標 食藥署邊境退運銷毀

食藥署今（2）日公布最新邊境查驗不合格品項，其中知名業者「富錦樹文創科技股份有限公司」的Potato Corner自菲律賓進口「紙碗」因溶出試驗不符規定，總共350公斤需於邊境退運或銷毀；另外，輸入業者「嘉亨科技股份有限公司」進口的德國鈣發泡錠，檢出甜味劑含量不符規定，397.44公斤需於邊境退運或銷毀。食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，包括越南進口紫米、泰國進口蘆筍及中國進口的桂花乾、印度進口阿薩姆茶農藥殘留含量不符規定；另外還有印尼進口木薯脆片、德國進口鈣發泡錠甜味劑含量不符規定，需於邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，輸入業者「富錦樹文創科技股份有限公司」報驗的菲律賓紙碗，以水於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量為16 ppm、蒸發殘渣值為85ppm，以4%醋酸於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣為843ppm。依據「食品器具容器包裝衛生標準」，高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，此批菲律賓的紙碗總計350公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「富錦樹文創科技股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。另外，輸入業者「嘉亨科技股份有限公司」報驗的德國鈣發泡錠，檢出甜味劑糖精每公斤2.28克、環己基(代)磺醯胺酸每公斤9.33克，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定。此批397.44公斤的德國鈣發泡錠需於邊境退運或銷毀。食藥署針對「嘉亨科技股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。食藥署統計近半年，從114年11月25日至115年5月25日止，受理德國的其他調製食品，報驗509批，檢驗不合格3批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為防腐劑及甜味劑超標。食藥署從115年6月2日起至115年7月1日止，在邊境針對德國的其他調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。