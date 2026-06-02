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民進黨立委吳沛憶日前爆料，台北市長蔣萬安在台北市議會備詢期間，身後幕僚、台北市研考會主委殷瑋，會透過平板電腦即時提供資料與回答內容給蔣，引發政壇熱議。對此，政治評論員吳靜怡再度開砲，直指蔣萬安已淪為「蔣稿機」，這種從前總統馬英九時代一路延續的政治學，一開口就是中國式官腔模板，只是接上中央處理器的「殷瑋答」。吳靜怡表示，近期網路上流傳不少關於蔣萬安答詢的討論，許多網友認為蔣的說話方式、節奏與用詞，都充滿幕僚式官腔，彷彿只是照著既定腳本發言。她認為，這套模式其實可以追溯到馬英九時代，如今只是換上更年輕的臉、較科技的包裝、更會蹭議題的外殼，馬時代遇到問題丟給蔡英文，到現在北市府的問題一律丟給賴清德，讓人嘲笑根本就是「中央處理器」。針對吳沛憶揭露市府幕僚透過平板即時提供答案一事，吳靜怡更將蔣萬安戲稱為「殷瑋答」，取其與人工智慧晶片大廠「NVIDIA（英偉達）」諧音之意。她狠酸，原來不僅是「蔣稿機」更是被操弄的傀儡，「蔣萬安回應產生器」根本就是幕僚系統性的操作，台北市市長淪為沒有靈魂的肉體。吳靜怡指出，「蔣稿機」之所以引發共鳴，並非因為蔣萬安不會說話，而是他花了很多時間背稿、照稿講，不在稿子內不會答；不是沒有聲音，而是聲音裡沒有市長該有的承擔；不是沒有團隊，而是整個團隊都在幫他把責任往外推，台北市何需要這樣的市長？吳靜怡續指，而「殷瑋答」更精準，因為現在的蔣市府政治語言，已經不是單純蔣萬安個人的風格，而是一套幕僚化、模板化、戰鬥化的回覆機制；空瓶最怕的是裝了滿肚子的壞水。姓什麼都聽爸爸的，昨天姓章，今天改姓蔣；說什麼都聽別人的，今天「殷瑋答」，明日會不會就是「北京答」？