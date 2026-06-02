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高雄市岡山區空軍官校今（2）早發生飛安事故，一架隸屬飛行訓練部的T-34C教練機執行任務時墜落於校區內跑道頭，機上2飛官殉職。對此，總統賴清德上午表示，他內心非常悲痛，也非常不捨，並向家屬傳達最誠摯的哀悼之意；他說，他已經要求國防部組專案小組，盡速查明失事原因，避免類似的事情再度發生針對高雄岡山空軍基地今上午發生T-34教練機墜毀事故，不幸造成兩名飛官殉職一事，賴清德上午出席「2026年台北國際電腦展(COMPUTEX)開幕典禮」，並於會前表示，今天稍早，兩位空軍中校在空軍岡山機場駕駛T-34教練機，在執行演訓科目時，不幸在機場發生意外而起火，兩位飛行員也因此殉職。賴清德說，面對突如其來的噩耗，他內心非常悲痛，也非常不捨，並要代表國家向兩位英雄飛官表達感謝，感謝兩位飛官為國家所做的犧牲奉獻，也向家屬傳達最誠摯的哀悼之意。賴清德指出，他已經要求國防部組專案小組，盡速查明失事原因，避免類似的事情再度發生，並全力協助家屬料理後事，給予兩位英雄應有的尊重。