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台北國際電腦展（COMPUTEX）今（2）日開展，總統賴清德開幕致詞分享，AI產業為台灣帶來經濟成長，更讓國人福祉可以增加，強調當世界愈需要AI，就愈需要一個穩定、可信賴、並有能力承擔責任的台灣，政府會堅定維護台海和平穩定，致力維持現狀。賴清德指出，COMPUTEX開幕有來自33個國家、1500家企業參與，首度超越6000個攤位，登記參觀人數也超過6萬人。他提到，今年展覽以「AI Together」為主題，認為AI的下一步，需要全球理念相近、可信任的夥伴攜手合作。他提到，全球科技領袖齊聚台灣，他們也紛紛加碼投資台灣，這代表全球對台灣的技術實力、產業效率，以及民主制度所累積的信任，都有高度肯定，「當世界愈需要AI，就愈需要一個穩定、可信賴、並有能力承擔責任的台灣。」賴清德強調，產業繁榮發展，必須建立在和平的基礎上；政府會堅定維護台海和平穩定，致力維持現狀，「這是我們不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈最負責任的承諾。」而面對產業的算力、先進製程及AI基礎建設快速增長需求，政府也將在人力資源、水電、土地穩定提供做產業最堅實的後盾。他舉例，政府已經通過了《外國專業人才延攬及任用條例》、水資源的珍珠串計畫已經接近完成，電力方面備轉容量率已經達到21%，強調2032年以前都可以穩定供電。他也提到，世界對台灣的信任，也反映在我們的經濟成果上，今年第一季經濟成長率為14.55%，全年經濟成長率也上修至9.64%，預估明年台灣可進入世界前20大經濟體。他也希望，如果經濟高成長率v下，政府才能夠把全民共同努力的成果，持續投資下一個世代，因此也宣布18項「台灣人口對策新戰略」，照顧國人。他總結，AI成長對外是台灣與全世界可信賴的夥伴共同打造安全、韌性、繁榮的科技未來；對內是產業、家庭與下一代，共同分享科技進步所帶來的成果，台灣會持續以創新驅動發展，以合作強化韌性，讓台灣成為科技繁榮與社會照顧並進的民主典範。