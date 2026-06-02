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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機（機號3414）今（2）日上午傳出失事墜毀意外，當時執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時於跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職。T-34C服役40年以來至少發生13起重大飛安事故，造成12名飛官喪生。民進黨立委劉建國曾開記者會質疑T-34C缺乏逃生用彈射椅，質疑是軍方蓄意殺人。2014年10月31日，劉建國舉行記者會質疑T-34C安全性問題，質疑如果基本逃生的彈射椅都沒有，還讓它繼續飛，這個是蓄意殺人，發生失事的時候沒有一個飛行員逃生成功。劉建國批評，先進國家如新加坡，美國和韓國，都已經改換有彈射座椅的教練機，為何台灣空軍做不到？造成飛行員白白犧牲。當時空軍司令部回應表示，當初採購此款教練機時，原廠配備就無彈射座椅的裝置，並不是刻意不去採購，且T-34C駕駛座下方有油箱，恐怕無法承受彈射座椅啟動的壓力，而T-34C教練機壽限為16000小時，目前也都還沒到年限，但空軍正在規劃以缺裝補充的方式，向美軍採購所需零件，進行汰換工作。T-34教練機欠缺彈射椅，飛行員只能滑開艙門後再跳出機艙跳傘逃生，前空軍副司令張延廷表示，T-34C沒有馬丁貝克的彈射座椅，要靠人員爬出來，根本來不及。「在低高度，人員怎麼爬出來跳傘？怎麼爬出來去拉射D型環的把傘解開的這個手柄？沒有辦法。」沒有彈射，也來不及爬出飛機做跳傘的動作，只能繼續操作飛機，但是操作飛機時沒有地方可以迫降。張延廷指出，這一次失事機號T-34教練機的機號是3414，已經使用了41年，美國已經消失性商源，沒有任何零件在做生產，大部分都已經停產零件，要靠後勤的單位做翻修。它只要鐘點一到不能更換，它只能去更換翻修件，而沒有辦法更換新件，不斷的翻修翻修，可靠度就會降低，安全係數也會降低，在空中隨時會遭遇到機件因素問題，人員就會措手不及。