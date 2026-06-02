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NBA金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），於本周正式宣布與中國運動品牌李寧（Li-Ning）展開歷史性的10年合作夥伴關係。為了紀念這項重大里程碑，柯瑞發表了一封長達1283字的親筆信，詳細闡述了此次轉投李寧的心路歷程，並特別向該品牌創始人、中國傳奇運動員李寧致敬。柯瑞在信中強調，這份合作「遠不止一份球鞋合約」，而是「一生的結伴同行」。他表示，能與李寧共同構建長遠願景，為「Curry Brand」在未來數年的發展提供動力，並在全球範圍內釋放潛力，他感到無比自豪。柯瑞不僅將籃球視為核心，更規劃將品牌版圖拓展至高爾夫球及生活方式領域，致力於打造顛覆性的頂尖產品，並透過品牌故事激勵全球青少年。致敬傳奇創始人：柯瑞對李寧先生的深厚敬意信中最感人的一段，是柯瑞對於李寧公司創辦人、前奧運體操金牌得主李寧先生的敬意。柯瑞寫道：「看到李寧先生作為一名運動員出身的創始人，如何將以他名字命名的公司發展壯大，真是令人驚嘆。」柯瑞稱讚李寧先生不僅是一位奧運金牌得主，更是一位具備前瞻性思維的商人與遠見卓識者。他表示，這正是他希望「Curry Brand」未來能達到的高度，「現在，我們將攜手合作，持續提升這兩個品牌，實現長遠發展。」談及加盟原因，柯瑞坦言在球鞋自由市場期間，李寧球鞋的品質、舒適度與性能讓他印象深刻。柯瑞回憶道：「正是在穿著德懷恩·韋德（Dwyane Wade）和吉米·巴特勒（Jimmy Butler）的球鞋比賽時，我意識到李寧或許是能滿足我對 Curry Brand 創新和設計理念期望的理想合作夥伴。」這項合作將為 Curry Brand 帶來更豐富的資源與全球影響力。柯瑞指出，李寧作為中國籃球市場的領軍者，在亞洲擁有超過 7,600 家門市，規模龐大。雙方已計畫在中國與美國共同開設 Curry Brand 專賣店，將頂尖的運動技術帶向全球。柯瑞感性總結：「我深感榮幸能夠利用我的平台，幫助李寧先生及其團隊將他們的創新帶到美國。像李寧這樣一家致力於體育運動、擁有高品質產品與創新能力的公司，理應擁有更大的舞台。」