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▲李多慧（右）在健身房測量InBody，大方公開自己體重。（圖／翻攝自YouTube@lee_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧，31日在個人YouTube頻道《이다혜 李多慧》，分享自己穿著短版運動衣與短褲，辣秀小蠻腰與美腿去健身房運動的影片，健身網紅Peeta葛格（張祐銘）也現身。李多慧表示在找健身老師，所以看了一圈Peeta的身材稱讚：「還可以。」Peeta還直接大方掀起衣服，秀出自己腹肌，不料卻遭李多慧一臉嫌棄說：「我不喜歡，我喜歡肚子QQ的男生。」李多慧31日分享到健身房運動的影片，只見她換上一套白色短版運動上衣，下半身穿著瑜珈短褲，大方秀出纖細小蠻腰與美腿，在健身房努力運動。不料Peeta突然現身，直接說李多慧亂做，讓她不滿表示：「我做的超級認真。」不過李多慧也坦承正在找健身老師，然後在Peeta身邊繞一圈，打量他身材後說：「還可以。」李多慧還直接問Peeta有沒有腹肌，Peeta也掀起衣服秀出線條鮮明的腹肌，沒想到卻獲得李多慧的一臉嫌棄，臉皺在一起狂搖頭慘叫後說：「我不喜歡，我喜歡肚子QQ的男生。」但也大讚Peeta的腹肌好看。接著李多慧秀出自己的腹肌，表示自己沒有運動，不知道為什麼有腹肌，Peeta開玩笑說：「因為妳心地善良。」不過又被李多慧吐槽說好無聊。李多慧表示想要測InBody，測出來體重48.6公斤、體脂肪正常，但肌肉量偏低，所以就決定健身。李多慧還要求想把屁股變大，「比我臉大的屁股。」可愛模樣讓大家笑翻。