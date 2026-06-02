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效力MLB底特律老虎的李灝宇今（2）日面對坦帕灣光芒，5打數敲出2安打，包含本季第2轟，守備端擔任二壘手也有出色美技，五局下上演手套傳球，與大物游擊手麥克戈尼（Kevin McGonigle）合作演出雙殺，幫助老虎化解失分危機，主播也驚嘆，「李灝宇直接用手套傳球，不可能吧！雙殺！他居然辦到了。」李灝宇本場6局上先鎖定一顆94.7英里（約152.4公里）外角速球，推打形成右外野反方向陽春砲，本季第2轟出爐，隨後最後一打席再補上中外野強勁落地安打，展現出色打擊能力。防守端，李灝宇雖然有出現漏球，但也在關鍵時刻透過美技幫助球隊，五局下光芒打者阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出中線強勁滾地球，只見鎮守二壘的李灝宇快速移動，延展身體後用手套接球，接著第一時間拋給麥克戈尼完成雙殺，兩人配合行雲流水，完全沒有耽誤到時間，最終成功形成雙殺，幫助老虎守住7：2領先。這次防守也登上大聯盟官網，標題「The glove flip ????（用手套彈球）」來稱讚李灝宇表現，球迷看到李灝宇本場攻守俱佳，也紛紛讚嘆道，「有守備有打擊，台灣胖卡布是你」、「這球真是大聯盟頂級」、「這球換手就來不及了」、「行雲流水的美技」