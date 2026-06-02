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韓國科技巨頭三星電子日前爆發史無前例的勞資衝突，員工不滿薪資與績效獎金分配受限制，揚言大罷工。輝達執行長黃仁勳今（2）日被韓國媒體記者問及此事，他一開始幽默回應自己不是這方面專家，應該「問別人」，但隨後他又表示，員工薪水如果能多給，他就會盡他所能去支付。一名韓國媒體今日舉行的全球媒體問答上問到，三星近期透過固定獲利分潤機制解決勞資問題，黃仁勳如何看待績效獎勵制度，以及這類制度與全球科技產業普遍採行的薪酬制度之間的差異。對此，黃仁勳幽默開玩笑反問，「我不是那方面的專家，我是嗎？」還建議該名記者問別人，黃仁勳指向會場上另一個人，表示去問她，引發全場一陣大笑。不過，黃仁勳開玩笑後，還是回應了該名記者的問題，他認為，員工就應該被支付盡可能多的薪水，輝達的員工就是如此，他就是這麼做的。「因為這是我盡我所能支付我的員工盡可能多的薪水。」不過，他也強調，這只是他自己做的事，並不代表這就是對的。三星電子原定於上月21日啟動為期18天、5萬名員工的歷史性全面大罷工，在歷經數日緊繃的對峙後，於最後關頭出現戲劇性大逆轉。在韓國政府的強力調停與斡旋下，勞資雙方於上月20日晚間10時左右達成暫時性薪資協議，工會隨即宣布「暫緩罷工」，晶片供應鏈暫時免於臨斷鏈危機。這場大罷工的核心在於「薪資與分紅制度」。全國三星電子工會（NSEU）提出三大明確訴求：第一、基本薪資調漲7%；第二、廢除現行將績效獎金上限設定為年薪50%的規定；第三、比照競爭對手SK海力士（SK Hynix）的制度，將獎金池與公司的營業利潤直接掛鉤，並提高計算標準的透明度。