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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨在台北輝達GTC大會進行主題演說，韓國SK集團會長崔泰源坐在台下聆聽，許多韓國企業巨頭也齊聚台北，記憶體大廠SK海力士也發出一張包含崔泰源在內等SK海力士高層和黃仁勳密會的畫面，雙方在高頻寬記憶體（HBM）合作再度引發關注。根據韓聯社報導，韓國SK集團會長崔泰源1日在台北會見黃仁勳，兩人就人工智慧（AI）記憶體晶片合作進行交流。SK海力士在社群平台發文並附上照片，可看到SK海力士社長郭魯正等兩家公司主管的身影。雙方也共同回顧在AI記憶體晶片方面的成果，並重申將為開啟AI基礎設施發展新局面而共同努力。黃仁勳昨日晚間在台北大安區知名熱炒店「品鱻海鮮」，邀請邀請SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Group）以及現代汽車（Hyundai Motor）等韓國大型企業的夥伴到場餐敘，進行「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」韓媒提到，黃仁勳在受訪時提到，高頻寬記憶體（HBM）供應鏈最關鍵的要素為效能、品質、穩定性和供應能力，因此輝達正與SK海力士緊密合作。