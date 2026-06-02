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效力於鳳凰城太陽隊的中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic），日前在一檔名為「X and O's Chat」的節目中，語出驚人地揭露了前主帥布登霍爾澤（Mike Budenholzer）在執教期間的荒唐行徑，並指控其當時深受酗酒問題困擾，並且在指導球員上存在很大問題，甚至嘗試去教「KD」杜蘭特（Kevin Durant）該如何得分，直言球員對於當時的太陽隊內部環境都感到很不舒服。努爾基奇在節目中以波士尼亞語回憶起2024-25賽季太陽隊混亂的更衣室氛圍，對於布登霍爾澤的指導方式感到極度不可思議。他爆料指出，布登霍爾澤曾試圖指導得分好手杜蘭特該如何得分。努爾基奇對此直言：「這就像是教飛行員如何開飛機一樣。」他認為整個執教系統顯得荒謬至極。此外，努爾基奇更指控布登霍爾澤當時有嚴重的酗酒問題，「我甚至不知道我該不該說這個，但他確實有嚴重的酗酒成癮，這方面他真的有很大的麻煩。」除了戰術指導上的爭議，努爾基奇還聲稱布登霍爾澤會刻意安排與球員的「一對一會議」，目的卻只是為了挑釁球員。努爾基奇表示，他和隊友們對於布登霍爾澤在會議中的言論感到相當震驚，這些行為被認為是當時鳳凰城內部極度「有毒」環境的主要原因。布登霍爾澤在執教太陽僅一個賽季後即被解雇，該賽季太陽最終僅繳出36勝46負的慘澹戰績，連季後賽都未能打入。據報導，太陽隊在解雇他時，支付了4000萬美元的合約買斷費用。目前布登霍爾澤並未在NBA擔任任何教職，他在2025-26賽季處於空窗期，且目前並未與聯盟中任何教練職缺掛鉤。這些震驚各界的爆料，無疑對這位前冠軍教頭的聲譽造成了巨大衝擊。