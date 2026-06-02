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洛杉磯道奇隊日籍超級巨星大谷翔平今（2）日對陣響尾蛇的比賽中繼續以「第1棒、指定打擊」身份披掛上陣。而在賽前，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）也向媒體透露，大谷將在台灣時間週四（4日）的比賽中，再度以「二刀流」之姿先發登板，這也將是他本季第10場先發主投。為了備戰週四的先發任務，大谷翔平今日在客場展開了約10分鐘的投球練習，遠投距離最遠拉到80公尺，隨後便轉移到牛棚。在大約30球的投球練習中，大谷穿插了大量變化球來找手感。雖然大谷在上一次面對洛磯隊的比賽中，繳出6局僅被敲出1支安打、狂飆 7 次三振的優質先發，順利豪奪本季第5勝，但他單場投出5次保送，也讓他在賽後坦言「對無法精準控球感到有些沮喪」。今日練投結束後，大谷隨即與投手教練普萊爾（Mark Prior）進行了數分鐘的深度交談，並不斷確認放球點，希望能把穩定的控球找回來。不過在打擊端，大谷目前正處於連續16場比賽皆成功上壘的超火燙狀態。總教練羅伯斯在受訪時透露：「翔平現在在打擊機制上抓到了幾個非常關鍵的要點。他正處於近期身體最舒適的絕佳狀態，而且他『善用整個球場、將球推往各個方向』的打擊意識也帶來了極佳的效果。這些因素加總起來，造就了他現在令人驚豔的火熱表現。」值得關注的是，大谷翔平在過去兩場二刀流出賽的比賽中，在打擊端也能完美發揮。5月21日對決教士，他在第1個打席就敲出大聯盟史上首見的「投手首球首打席全壘打」；緊接著28日對陣洛磯，他又在二刀流出賽時，從對方先發投手菅野智之手中再度敲出首打席全壘打。不過，過去這兩次大谷在展現二刀流的神蹟後，隔天剛好都是道奇隊的球隊休假日，讓他能在高強度消耗後獲得充足的喘息。但這一次適逢道奇隊的10連戰地獄賽程，大谷在週四二刀流出賽的隔天，道奇隊依然有晚場比賽要打。這意味著大谷將面臨本季首度「二刀流出賽後不休戰、隔天繼續打擊」的嚴苛體能考驗。