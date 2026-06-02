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民進黨選對會明將開會，外界關注竹北市長鄭朝方是否正式參選新竹縣長，以及澎湖縣長陳光復的妻子吳淑瑾是否會「代夫出征」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（2）日表示，大家不知從哪得來的消息，「我不能說錯」，但選對會是共識決，很快會給大家答案。民進黨上午舉辦「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會，包含徐國勇、民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢、民進黨青年部主任黃聖文出席。徐國勇受訪時表示，選對會明天上午10時召開，相關事項，選對會經過充分討論後，向中執會提出建議，由中執會通過以後就會正式提名，基本上當然希望，明天會完成，讓大家知道。「這兩天的新聞，我也看到了，大家不知道從哪裡得來的消息，我不能說對錯！」徐國勇提到，還要經過選對會共識決後，才提請中執會處理，請媒體朋友稍等，明天上午10點開完選對會，會由新聞部主任報告結果。徐國勇說，他知道大家很心急想要知道答案，而他是選對會召集人，但選對會是共識決，不是召集人說了就算，請大家稍微忍耐一下，會給大家確定答案。