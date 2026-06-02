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美國職棒大聯盟（Major Basketball League）洛杉磯道奇隊的37歲資深內野手米格爾·羅哈斯（Miguel Rojas），在6月1日（台灣時間6月2日）客場出戰亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，演繹了一場罕見的「ABS（自動好球帶系統）挑戰秀」，單一打席內連續3度要求審查，引發球場與社群媒體熱烈討論。該事件發生在第4局2出局時，羅哈斯迎來該場比賽第2打席。當時羅哈斯展現了卓越的選球能力，在與投手纏鬥過程中，對於球審的判決展現高度敏銳度，第1次挑戰當球審將一顆外角直球判為好球時，羅哈斯果斷要求ABS挑戰，經系統判定改判為壞球，球數來到2壞1好。第2次挑戰，下一球同樣被球審判為好球，羅哈斯再度提出挑戰，結果系統再次改判為壞球，使他取得3壞1好領先。第3次挑戰，在滿球數後，羅哈斯看著一顆壓在外角低邊緣的直球進壘，球審判定好球遭三振。羅哈斯第3度挑戰ABS，但這次系統判定維持原判，宣告遭到站著三振。羅哈斯連續兩次精準的挑戰成功，不僅讓現場響尾蛇隊主場球迷對其精確的視力感到訝異，社群媒體上也瞬間湧入球迷盛讚其為「神之眼」、「選球眼太驚人」，甚至有人戲稱這是「羅哈斯的1毫米」。擔任球評的前日本名將伊東勤（Tsutomu Ito）在節目中評論此事件時笑稱：「這種事只有像羅哈斯這種經驗老到的老將才做得出來。換作是年輕選手，誰敢連續兩個球都這樣挑戰？」 雖然最後一次挑戰以失敗告終，但這位老將展現的膽識與對好球帶的精確掌握，已成為今日賽事中最具話題性的焦點。