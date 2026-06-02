俄羅斯對烏克蘭發動新一波空襲！烏克蘭當局表示，俄羅斯2日清晨對包括基輔在內的多座烏克蘭主要城市發動大規模空襲，目前已造成五人死亡、數十人受傷。此次攻擊正值烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前警告俄方可能發動大規模打擊之際，外界憂心俄烏戰事恐再度升級。
俄羅斯對烏克蘭發動新一波空襲
綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯在2日清晨以飛彈及無人機攻擊首都基輔（Kyiv）、東部大城第聶伯羅（Dnipro）及東北部哈爾科夫（Kharkiv）等多個地區，造成至少5人死亡、數十人受傷。
據烏克蘭官方公布的資訊，第聶伯羅遭受俄軍猛烈攻擊，共有4人死亡、16人受傷。當地州長漢扎（Oleksandr Hanzha）在社群平台發布照片顯示，多棟住宅遭到嚴重破壞，車輛被燒毀，兒童遊樂場也幾乎全毀。所有傷者均已送醫治療，目前傷勢大致穩定。
首都基輔同樣遭受重創。基輔市軍事行政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍以彈道飛彈攻擊市區，已造成至少1人死亡、29人受傷。市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，一棟24層高的住宅大樓疑似遭飛彈直接擊中，建築部分結構坍塌，救援人員擔心仍有人受困瓦礫堆下。
此外，另一棟9層公寓及多處建築也因飛彈殘骸墜落引發火警。克里契科表示，奧波隆區（Obolon）有多輛汽車遭碎片擊中起火，另有數處空地發生火災，其中一處鄰近幼兒園。
在空襲警報響起後，大批基輔市民湧入地鐵站及防空設施避難。目擊者指出，市中心上空升起大量濃煙，期間可聽見無人機持續盤旋聲響，以及超過十餘次劇烈爆炸。部分地區並傳出停電及火災災情，整體損失規模仍待進一步統計。
除基輔與第聶伯羅外，哈爾科夫地區也遭到飛彈與無人機襲擊，造成包括1名兒童在內共10人受傷。南部札波羅熱（Zaporizhzhia）則有工業設施遭到攻擊。
烏國當局日前已發空襲預警 俄羅斯辯稱回應打擊
此次空襲發生前，澤倫斯基才在1日警告，掌握到俄軍正準備發動大規模攻勢，呼籲民眾密切留意空襲警報。他表示，俄軍大規模打擊的威脅依然存在，烏克蘭防空部隊已全天候待命應對。
俄羅斯上週則曾公開警告，將對基輔境內與烏克蘭軍方及決策機構有關的目標展開「系統性打擊」，並呼籲外國公民離開當地。莫斯科聲稱，此舉是回應上月俄羅斯控制的盧甘斯克（Luhansk）地區一處宿舍遭無人機攻擊，造成21人死亡的事件。
俄方指控烏克蘭策劃該次襲擊，但烏克蘭軍方表示，確曾於5月21日至22日夜間對斯塔羅比爾斯克（Starobilsk）附近目標發動攻擊，但強調鎖定的是俄軍軍事單位，而非平民設施。
自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，戰爭已持續超過4年。近年來俄軍持續打擊烏克蘭能源設施與基礎建設，而烏克蘭也加強對俄羅斯境內石油與軍事目標的攻擊。儘管雙方均宣稱未刻意鎖定平民，但衝突仍持續造成大量人員傷亡。隨著美國總統川普（Donald Trump）政府將外交政策焦點集中在中東衝突上，結束這場烏俄衝突的努力目前進展甚微。
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綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯在2日清晨以飛彈及無人機攻擊首都基輔（Kyiv）、東部大城第聶伯羅（Dnipro）及東北部哈爾科夫（Kharkiv）等多個地區，造成至少5人死亡、數十人受傷。
據烏克蘭官方公布的資訊，第聶伯羅遭受俄軍猛烈攻擊，共有4人死亡、16人受傷。當地州長漢扎（Oleksandr Hanzha）在社群平台發布照片顯示，多棟住宅遭到嚴重破壞，車輛被燒毀，兒童遊樂場也幾乎全毀。所有傷者均已送醫治療，目前傷勢大致穩定。
首都基輔同樣遭受重創。基輔市軍事行政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍以彈道飛彈攻擊市區，已造成至少1人死亡、29人受傷。市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，一棟24層高的住宅大樓疑似遭飛彈直接擊中，建築部分結構坍塌，救援人員擔心仍有人受困瓦礫堆下。
此外，另一棟9層公寓及多處建築也因飛彈殘骸墜落引發火警。克里契科表示，奧波隆區（Obolon）有多輛汽車遭碎片擊中起火，另有數處空地發生火災，其中一處鄰近幼兒園。
在空襲警報響起後，大批基輔市民湧入地鐵站及防空設施避難。目擊者指出，市中心上空升起大量濃煙，期間可聽見無人機持續盤旋聲響，以及超過十餘次劇烈爆炸。部分地區並傳出停電及火災災情，整體損失規模仍待進一步統計。
除基輔與第聶伯羅外，哈爾科夫地區也遭到飛彈與無人機襲擊，造成包括1名兒童在內共10人受傷。南部札波羅熱（Zaporizhzhia）則有工業設施遭到攻擊。
烏國當局日前已發空襲預警 俄羅斯辯稱回應打擊
此次空襲發生前，澤倫斯基才在1日警告，掌握到俄軍正準備發動大規模攻勢，呼籲民眾密切留意空襲警報。他表示，俄軍大規模打擊的威脅依然存在，烏克蘭防空部隊已全天候待命應對。
俄羅斯上週則曾公開警告，將對基輔境內與烏克蘭軍方及決策機構有關的目標展開「系統性打擊」，並呼籲外國公民離開當地。莫斯科聲稱，此舉是回應上月俄羅斯控制的盧甘斯克（Luhansk）地區一處宿舍遭無人機攻擊，造成21人死亡的事件。
俄方指控烏克蘭策劃該次襲擊，但烏克蘭軍方表示，確曾於5月21日至22日夜間對斯塔羅比爾斯克（Starobilsk）附近目標發動攻擊，但強調鎖定的是俄軍軍事單位，而非平民設施。
自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，戰爭已持續超過4年。近年來俄軍持續打擊烏克蘭能源設施與基礎建設，而烏克蘭也加強對俄羅斯境內石油與軍事目標的攻擊。儘管雙方均宣稱未刻意鎖定平民，但衝突仍持續造成大量人員傷亡。隨著美國總統川普（Donald Trump）政府將外交政策焦點集中在中東衝突上，結束這場烏俄衝突的努力目前進展甚微。
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