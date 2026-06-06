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▲朴恩斌在《非常律師禹英禑》的眼神、動作等，都細膩呈現了自閉症的特徵。（圖／翻攝自朴恩斌IG@eunbining0904）

33歲韓國實力派演員朴恩斌，近日再度以《超能路人甲》的瘋女人演技備受稱讚。但說到朴恩斌，就不能不提到她的演技封神之作，也就是電視劇《非常律師禹英禑》。她在劇中飾演患有自閉症的天才律師禹英禑，細膩演出了自閉症患者的多項特質，超狂演技不僅受到真實患有自閉症障礙的人與專業人士認證，還一度被誤會真的有自閉症。然而，這部劇雖然讓她迎來事業巔峰，但她從不會在任何地方模仿該角色，強調不能將自閉症患者的特徵，當作廉價的娛樂工具。朴恩斌在2022年主演《非常律師禹英禑》，飾演患有自閉症的天才律師禹英禑。她透過閱讀精神醫學的「自閉症診斷標準」來理解角色的心理與行為邏輯，並在開拍前及拍攝期間，持續向自閉症專家教授進行諮詢，確保角色的細微動作與表達方式既寫實又具備同理心。而她積極認真又敬業的態度，也讓她完美演出了自閉症患者的特徵，像是刻意避免直視他人眼睛、飄忽、僅專注於特定事物、思考時轉動眼珠、手指的輕微擺動或緊張時的緊扣，都呈現出了角色在面對高壓環境、或社交互動時的自我安撫與焦慮感。朴恩斌的演出不僅避免了觀眾對自閉症產生錯誤的認知，更成功演活了該角色，還受到了真實患有自閉症障礙的人與專業人士的認證，一名患者特別撰文盛讚朴恩斌，表示朴恩斌在劇中無論是肢體動作、眼神交流、說話口吻還是微表情都非常自然，甚至會讓人好奇：「她是不是沒接受過治療的自閉症患者？」因演得太好，而被誤會真正患有自閉症。除了演活自閉症特徵是項大挑戰外，為演出律師角色的她，還要在劇中背大量的法律條文，朴恩斌也將龐大的台詞量，消化成自閉症類群獨有的說話韻律與邏輯，自然的演技讓她成功斬獲第59屆百想藝術大賞電視部門的最高榮譽「大獎」。然而，雖然這部劇讓朴恩斌演技封神，但她堅持絕對不模仿角色，她認為這是身為演員的道德與責任感，就算曾在直播中被韓國職棒Kiwoom英雄隊球員李主形留言要求：「請用禹英禑的語氣說話」，她也堅持自己的原則，表示絕不能將自閉症患者的特徵，當作廉價的娛樂工具，以捍衛角色的尊嚴與真實性。