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▲ GD在IG上PO出爸爸寫給媽媽的手寫情書。（圖／翻攝自GD IG）

韓國天團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）昨（1）日在社群平台公開了父親寫給母親的手寫情書，爸爸在信中寫下：「結為夫妻40年，依然深愛著你」的感人字句，搭配溫馨的週年禮物照片，隨即在網路上引發熱烈討論，吸引了大批歌迷與媒體的關注。GD透過個人IG帳號曬出爸爸溫情的手寫信，只見信中爸爸為了紀念和媽媽的結婚40週年而親筆寫道：「不知不覺我們結為夫妻已經40年了，遇見妳是我人生中最大的幸福。謝謝妳用一如既往的愛，讓我和我們一家人能過著成功的生活。未來的日子裡，我們也要互相愛著彼此走下去。給依然深愛著的妳。」貼文曝光後，GD的親姊姊、同時也是演員金敏俊妻子的時尚設計師權多美，立刻在下方讚美表示：「我的愛，爸爸的字寫得好，文章也寫得真好，我們爸爸，我愛你。」展現家人之間之間深厚的凝聚力。事實上，雖然GD在大眾眼中總是帶著前衛、酷帥的國際巨星光環，但私底下的他非常重視家庭生活。翻開GD的社群平台紀錄，平常除了分享音樂創作、潮流穿搭與藝術收藏等工作日常之外，他也經常主動曬出父母的照片、全家聚會的點滴，大方展現對父母的敬愛和孝心。而BIGBANG即將迎來出道20週年，GD也預計從今年八月起正式展開20週年世界巡迴演唱會。