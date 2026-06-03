越捷航空宣布推出年度最大規模促銷活動之一，祭出1200萬張優惠機票，適用於廣泛航線網絡，促銷活動限定即日起至2026年6月7日24:00止，最優Eco經濟艙機票最低0元起（票價未含稅金及相關費用）。越捷航空並提到，將增加兩條全新歐洲及中亞航線：越南河內直飛哈薩克阿拉木圖（Almaty）以及捷克布拉格（Prague），兩條航線皆預計於2026年10月10日正式啟航。
越捷航空表示，年度最大規模促銷活動限定即日起至2026年6月7日24:00止，台灣旅客可透過越捷航空官網、越捷航空APP，以及全球官方售票處與授權代理商訂票，享有以下限時優惠：
▪️輸入優惠碼「SALE66」：即可享全航線Eco經濟艙機票最低0元起（票價未含稅金及相關費用）優惠。適用旅行期間為2026年9月5日至2027年3月31日（實際日期依官方公告為主）。
▪️輸入優惠碼「HELLOVIETNAM」：預訂河內－布拉格及河內－阿拉木圖航線Deluxe艙等，可享 85折優惠（票價未含稅金及相關費用）。適用旅行期間為2026年10月10日至2027年3月31日（實際日期依官方公告為主）。
越捷航空另同步推出「2026夏季促銷活動」，適用於2026年6月1日至8月31日期間出發的航班：
▪️輸入優惠碼「SALE66DLX」：全航線Deluxe艙等享7折優惠（票價未含稅金及相關費用）。
▪️輸入優惠碼「VJSALE20」：全航線SkyBoss及Business艙等享 8折優惠（票價未含稅金及相關費用）。
越捷航空提醒，選擇Deluxe艙等的旅客，可享最高20公斤免費托運行李額度、優先選位服務，以及免費更改航班時間等多項禮遇。
台灣虎航開兩條新航線：「高雄－石垣島」、「高雄－小松」6/3開賣
台灣虎航正式宣布，9月正式開航「高雄－石垣島」、「高雄－小松」，並於6月3日上午10:00起至晚間23:59，官網可開搶兩航線，單程未稅價1599元起，可搭乘日期為2026年9月2日至2026年10月24日。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▪️輸入優惠碼「SALE66」：即可享全航線Eco經濟艙機票最低0元起（票價未含稅金及相關費用）優惠。適用旅行期間為2026年9月5日至2027年3月31日（實際日期依官方公告為主）。
越捷航空另同步推出「2026夏季促銷活動」，適用於2026年6月1日至8月31日期間出發的航班：
▪️輸入優惠碼「SALE66DLX」：全航線Deluxe艙等享7折優惠（票價未含稅金及相關費用）。
▪️輸入優惠碼「VJSALE20」：全航線SkyBoss及Business艙等享 8折優惠（票價未含稅金及相關費用）。
越捷航空提醒，選擇Deluxe艙等的旅客，可享最高20公斤免費托運行李額度、優先選位服務，以及免費更改航班時間等多項禮遇。
台灣虎航開兩條新航線：「高雄－石垣島」、「高雄－小松」6/3開賣
台灣虎航正式宣布，9月正式開航「高雄－石垣島」、「高雄－小松」，並於6月3日上午10:00起至晚間23:59，官網可開搶兩航線，單程未稅價1599元起，可搭乘日期為2026年9月2日至2026年10月24日。