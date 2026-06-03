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2026 小麥麥體驗營：報名方式、費用與超狂贈品

活動費用 ： 新台幣 988 元(內含：麥麥盒四件組、專屬角色名牌、小麥麥證書，以及靈魂贈品「迷你麥當勞全套8款」)

： 新台幣 988 元(內含：麥麥盒四件組、專屬角色名牌、小麥麥證書，以及靈魂贈品「迷你麥當勞全套8款」) 繳費方式（重要） ： 於 APP 預約成功後，隔天起 5 天內必須親自到報名餐廳現場繳交 200 元報名訂金才算完成報名；活動當天現場再繳清 788 元尾款即可。

： 於 APP 預約成功後，隔天起 5 天內必須親自到報名餐廳現場繳交 200 元報名訂金才算完成報名；活動當天現場再繳清 788 元尾款即可。 活動對象： 3 歲以上兒童（體驗制服適合身高，建議 120 公分以內穿著喔）。

▲2026 暑假限定最狂贈品！報名參加麥當勞「小麥麥體驗營」，就能將化身小小經理必備的「迷你麥當勞」全套八款玩具免費打包帶回家，引爆全台家長瘋搶。（圖／麥當勞提供）

兩大超萌角色二選一！體驗項目完整拆解

▲小麥麥體驗營全新關卡，小小經理、小小款待大使挑戰一覽。（圖／麥當勞提供）

網怨「APP狂當、名額秒殺」！最新報名日期快筆記

七月場次報名日期 ： 06/01 10:00 - 06/14 23:59（已陸續額滿）。

： 06/01 10:00 - 06/14 23:59（已陸續額滿）。 八月場次報名日期： 07/06 10:00 - 07/19 23:59（或額滿為止）。 先把這篇收藏起來，下次提早準備，把握將「迷你麥當勞」抱回家的最後機會！

同場加映！大創、錢都「小小店長」接力開跑

1. 大創 DAISO 小小店長：免報名費！

活動特色： 穿上超萌制服化身「小小迎賓員 ➔ 小小補貨員 ➔ 小小收銀員」，一窺日系名店運作祕密。





穿上超萌制服化身「小小迎賓員 ➔ 小小補貨員 ➔ 小小收銀員」，一窺日系名店運作祕密。 活動費用： 完全免費 ！ (註：抽中家長須自備結帳活動時，購買商品的費用，結帳後商品可直接帶走)





！ 活動對象： 5 歲至 8 歲兒童（未滿 9 歲，現場會核對健保卡）。





5 歲至 8 歲兒童（未滿 9 歲，現場會核對健保卡）。 報名日期： 即日起至 6 月 14 日 23:59 止 開放線上填表（5/25 10:00起開放）。報名時須登錄 Google 帳號並提供大創任一門市單筆消費滿 300 元之發票或明細。 活動採抽籤制（每場限10名） ，中選名單將於 6 月 17 日於官方臉書留言區公布。





即日起至 開放線上填表（5/25 10:00起開放）。報名時須登錄 Google 帳號並提供大創任一門市單筆消費滿 300 元之發票或明細。 ，中選名單將於 6 月 17 日於官方臉書留言區公布。 全台場次時間表 (14:00-16:00)： 7/02 (四) 板橋中山遠百店｜7/09 (四) 天母高島屋店｜7/14 (二) 台中遠雄店｜7/21 (二) 汐止遠雄店｜7/28 (二) 苗栗尚順店｜8/11 (二) SKM Park店｜8/18 (二) 左營三越店｜8/25 (二) 台南南紡店





2. 錢都日式涮涮鍋 小小店長體驗營

活動對象： 4 歲至 8 歲兒童。





4 歲至 8 歲兒童。 活動費用： 親子寶貝組 500 元（1大1小）／親子雙寶組 700 元（1大2小）。





親子寶貝組 500 元（1大1小）／親子雙寶組 700 元（1大2小）。 場次與報名日期：



桃園中山店： 7 月 10 日舉辦活動（ 6 月 1 日起已開放報名 ，欲報從速）。



高雄鳳山文衡店： 8 月 14 日舉辦活動（ 7 月 1 日起開放報名 ）。







麥當勞暑假限定的「小麥麥體驗營」開放報名了！今年完成體驗直接豪氣送出「」，吸睛度破表，引發大批家長準時守在手機前瘋搶，直接把 APP 塞到癱瘓當機。面對場場秒殺、網友驚呼「爆難搶」的熱潮，本篇帶您一文看懂小小經理／小小款待大使體驗內容、費用與七八月場次報名日期！今年的體驗營全面升級，最讓大小朋友瘋狂的，就是只要報名並完成體驗，就能把一整套「迷你麥當勞（全套 8 款）」直接打包帶回家，在家也能延續歡樂時光！今年暑假提供「小小經理」與「小小款待大使」兩種職位，關卡與手作內容略有不同，家長可以依據寶貝的興趣進行挑選：穿上制服上班囉（歡迎光臨招呼） ➔ 洗手消毒好安心（濕搓沖捧擦五步驟） ➔ 食材守護員（食品安全守護） ➔ 漢堡組裝師（巨型漢堡組裝趣） ➔ 點餐小幫手（幫爸媽櫃檯服務點餐） ➔ 小麥麥任務達成（領證書、領全套玩具大合照）穿上制服上班囉（歡迎光臨招呼） ➔ 洗手消毒好安心（濕搓沖捧擦五步驟） ➔ 食材翻翻樂（快樂學食材知識） ➔ 漢堡組裝師（巨型漢堡組裝趣） ➔ 甜心甜品（親自動手擠蛋捲冰淇淋） ➔ 小麥麥任務達成（領證書、領全套玩具大合照）雖然活動超誘人，但 6 月 1 日首波開搶卻引來全台家長大吐苦水。由於麥當勞今年限制家長，導致整點一到系統直接被塞爆。大批爸媽湧入官方粉專哀號：「強迫用 App 根本進不去！」、「卡在預估 10 分鐘，結果無限循環」、「送出的時候直接當掉，欲哭無淚」。此外，也有眼尖家長抱怨詢問：「」直呼想讓小孩體驗擠冰淇淋卻根本找不到場次。真有這麼難搶？《NOWNEWS 今日新聞》記者實際上麥當勞 APP 確認報名狀況，發現熱門都會區的場次幾乎已被掃蕩一空，以新北市熱門的「淡水新市店」為例，7 月份所有場次均已全數額滿，部分日期連「候補」機會都沒有。提醒沒搶到 7 月份場次的爸媽先別氣餒，記得調好 8 月場次的鬧鐘，千萬別錯過最後的報名日期：如果手速不夠快、沒搶到麥當勞也別灰心！今年暑假各大連鎖品牌也紛紛祭出超佛心的「小小店長」體驗活動，包含日系雜貨巨頭大創（DAISO）與人氣火鍋連鎖錢都，同樣好玩又吸睛，爸媽們趕快筆記：