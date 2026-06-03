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韓劇《我的王室死對頭》開播以來話題不斷，高能劇情掀起追劇熱潮，沒想到近期劇中片段卻意外翻車，引發不少網友傻眼大喊「太出戲」，不少觀眾指出，女主角林智妍在劇中的設定，明明靈魂是來自朝鮮時代、尊貴無比的妃嬪，但穿越到現代後，竟然散發濃濃的「老奶奶感」，一舉一動都顯得十分不自然，甚至被狠批是整部神劇的唯一敗筆！網友指出，隨著劇情推進，身為女主角的林智妍女主角理應要逐漸適應現代社會的生活步調，但卻出現許多觀眾看了直搖頭的片段，痛批角色智商集體斷線。像是在第五集情節中，女主角一聽到有人需要急救，竟然完全忘記自己根本不懂現代醫術，不管三七二十一就盲目衝上前，結果只是到處幫倒忙。明明已經來到現代好一陣子，依舊擺出高高在上的古代架子說話，完全沒有意識到自身處境，強烈違和感讓原本期待「惡女配財閥」強強聯手的粉絲頗為失望。還有人點出，每當女主角和陌生人講話時，身體就會不由自主地微微駝背彎腰、甚至搖頭晃腦，活脫脫是個「年輕身體裡裝了80歲老太婆」的靈魂。雖然劇情有趣、主演們的演技也非常精湛，但常常莫名出現的老奶奶感，還是被指稱是《我的王室死對頭》的唯一敗筆。