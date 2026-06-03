中央氣象署表示，今（3）日全台各地持續迎來炎熱高溫，局部地區更可能飆破36度，周四（6月4日）水氣開始增多，中南部率先變天，周五（6月5日）低壓帶影響全台有雨。下周起梅雨鋒面將在台灣上空盤旋長達一周，屆時各地降雨劇烈，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

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今天天氣：高溫飆破36度　中午紫外線過量

6月3日今天的天氣，氣象署指出，台灣附近吹西南風，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後在大台北、宜蘭地區及各山區有零星對流發展；氣溫方面，各地高溫31至35度，尤其大台北、中南部近山區、花東縱谷局部會來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，易達到過量或危險等級。

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）
▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質：北台灣恐達紅色警戒

良好：花東
普通：竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、澎湖、馬祖、​​​​​
橘色提醒：北部、高屏、馬祖、金門

環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

明天天氣：水氣增多　南台灣率先變天

6月4日明天的天氣，氣象署說明，西南風帶來水氣增多，南台灣不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其它地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展增加，中部以北有局部短延時大雨發生的機率，高溫預測台灣各地31至35度，早晚低溫在台灣各地24至28度。

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）
一周天氣：周五低壓帶襲台　下周梅雨鋒面接力

氣象署提醒，周五受低壓帶接近影響，西半部及東南部將有局部大雨，高溫也略微下降至30至34度，周六（6月6日）低氣壓逐漸遠離後降雨稍稍趨緩，但山區仍需留意局部較大雨勢，到了周日（6月7日）中南部仍有局部短暫雷陣雨。

下周一（6月8日）開始台灣將迎來「滯留性梅雨鋒面」，配合西南風影響，全台天氣轉趨極度不穩定，這波梅雨鋒面預計將影響一整周，西半部與東北部的降雨會最為明顯，各地不僅都有降雨機會，更有局部較長雨勢帶來的「大雨或局部豪雨」威脅，民眾外出務必隨身攜帶雨具。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...