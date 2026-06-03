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▲BTS將於11月19日、21日、22在高雄國家體育場舉辦3場《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會。（圖／翻攝自BTS X）

韓團BTS（防彈少年團）將於11月19日、21日、22在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦3場《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會，今（2）日中午讓WEVERSE會員優先在拓元售票系統購買，一名女阿米（粉絲名）發文求助，男友搶票時把她的姓氏寫錯，詢問大家該怎麼辦，沒想到，多數人建議原PO去戶政事務所改名字。今天下午，一位女阿米在社群平台發求救文，指出男友幫忙搶BTS門票時，不小心填錯她的姓氏，附上的截圖，可見原PO姓「曾」，但購票資料上的證件姓名卻填成「增」，由於實名制執行嚴格，重新購票又怕落空，讓女阿米欲哭無淚，「心已碎了...」貼文曝光後，吸引破萬人朝聖按讚，瀏覽次數累計13萬次，網友紛紛搞笑獻策，「沒辦法換張票就換男朋友」、「棉花棒沾酒精把土擦掉」、「不能再讓他買票了，增頭痛」、「進場的時候把土字旁用大拇指遮住」、「連男友一起退掉」、「先分手」、「他真的是妳男友嗎？」而大多數網友提出比較有建設性的回覆，則是建議原PO去戶政事務所更改姓氏，「妳把妳名字改掉，看完演唱會再改回來」、「改身分證？姓增」、「妳去改名！為了七位歐巴」、「去改名字！！有三次機會！」也有人認為只是打錯1個很像的字體，應該可以寫信請官方幫忙改，建議原PO打電話詢問拓元。據了解，姓氏可以更改，但必須符合《姓名條例》與《民法》的法定條件，且原則上每人一生只能變更一次姓氏，而因「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」等情況，每個人一生最多可以改名三次，此外，如果已經改過名，後來又想改回原本的名字，這會被計算為「第二次」或「第三次」改名機會。