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▲2026世界盃B組有歐洲傳統勁旅瑞士，陣中的防線有主力中後衛阿肯基（Manuel Akanji）坐鎮。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃【B組重點預測】誰能晉級？

▲2026年世界盃B組，地主加拿大力拚分組第2晉級次輪，陣中頂級邊後衛戴維斯（Alphonso Davies）將提供極具威脅的突破速度。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃B組，波士尼亞與赫塞哥維納在附加賽決賽爆冷淘汰義大利，球隊正處於以老帶新的階段，高齡神鋒哲科（Edin Dzeko）依然是精神領袖，但前場的活力已逐漸移交。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃B組，卡達雖然是亞洲強權，但放在世界賽場上，與歐洲球隊仍有一段差距，陣中雖有亞洲足球先生阿菲夫（Akram Afif）的創造力，但整體陣容有限。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃C組奪冠賠率

球隊 奪冠賠率 分組第一賠率 瑞士 51.00 1.60 加拿大 102.00 2.75 波赫 171.00 3.60 卡達 500.00 27.00

📍世界盃B組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

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2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大vs波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

📍2026世界盃B組各國球員陣容

2026年FIFA世界盃足球賽（2026 FIFA World Cup）將於台灣時間6月12日開踢，本季B組4隊分別是地主加拿大、歐洲老牌勁旅瑞士、亞洲強權卡達以及東歐驚奇波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）；B組呈現瑞士戰力獨走的情況，分組第2高機率由加拿大奪下，資格賽淘汰掉義大利的波赫，要力拚分組第3晉級次輪，至於卡達出線機率低，看能否踢出黑馬的成績。瑞士是過去20年歐洲最穩定的國家隊之一，2024年歐洲盃更以2：0淘汰義大利闖入8強。球隊中場由扎卡（Granit Xhaka）掌控，他的節奏控制與大局觀是瑞士攻守轉換的樞紐；防線則有主力中後衛阿肯基（Manuel Akanji）坐鎮。儘管缺乏世界級的頂尖射手，但極低的犯錯率與嚴密的陣地戰組織，足以讓他們在面對B組對手時主導戰局，首要目標是穩奪小組第一以避開淘汰賽早期的強敵。作為本屆共同主辦國，加拿大本屆無須踢資格賽，且小組賽將全程在自家主場（多倫多與溫哥華）作戰。在總教練馬希（Jesse Marsch）的高位壓迫體系下，拜仁慕尼黑的頂級邊後衛戴維斯（Alphonso Davies）將提供極具威脅的突破速度。他們在2024年美洲盃一路殺進4強，證明了這批年輕球員具備與世界強權抗衡的資本。傷病管理與主場壓力，戴維斯的健康狀況直接決定球隊的進攻上限，只要能穩定發揮反擊速度，拿下晉級門票並非難事。波赫在歐洲區附加賽決賽爆冷淘汰義大利搶下門票，展現了極強的抗壓性。東歐球隊一貫的高大身材、充滿對抗性的肉搏戰與高空優勢，會讓這組的任何對手踢得非常難受。整體陣容深度不如瑞士，且防線轉身速度可能難以應付加拿大的快攻。首戰對決加拿大的結果，將直接決定他們能否以最佳第三名之姿突圍。雖然在亞洲盃完成2連霸，但2022年自家主辦的世界盃苦吞3連敗，暴露出面對歐美球隊時硬實力的巨大落差。卡達依然仰賴長期集訓培養出的極致默契與技術流小組配合。身體對抗性。在北美賽場上面對瑞士的壓迫與波赫的高空轟炸，卡達的技術優勢容易被壓縮，預計將面臨極大的防守壓力，晉級難度最高。6月12日加拿大對決波赫。這場不僅是加拿大的主場開幕戰，其勝負也將直接決定B組次名與第3名的排位走向。根據台灣運彩的賠率，瑞士是贏得C組冠軍的最大熱門，依序是加拿大、波赫以及卡達。陣型與戰術風格：主教練雅金（Murat Yakin）在經歷了不穩定的歐國聯賽事後，果斷放棄了3後衛試驗，回歸球員最熟悉的 4-2-3-1 或 4-3-3 的4後衛體系。隨著索莫（Yann Sommer）、沙爾（Fabian Schar） 和沙奇里（Xherdan Shaqiri）等老將退出國家隊，瑞士完成了關鍵的換血，由科貝爾（Gregor Kobel）接掌一號門將。球隊戰術極度依賴扎卡（Granit Xhaka）在中場的節奏掌控，搭配阿肯基（Manuel Akanji）穩固的防線出球，風格偏向耐心的陣地戰組織與精準的邊路快攻。定位球策略：隨著沙奇里的淡出，瓦爾加斯（Ruben Vargas）與里德（Fabian Rieder）接管了絕大多數的角球與間接自由球，其內旋球的落點極佳。點球第一順位則由領袖扎卡親自操刀，若遇輪休或退場，則由前鋒恩博洛（Breel Embolo）或阿姆杜尼（Zeki Amdouni）頂替。陣型與戰術風格：球隊主打4-4-2 或靈活的4-2-3-1，強調極高強度的前場反搶與攻守轉換瞬間的「直線速度」。隊長 戴維斯擁有撕裂邊路的破壞力，負責為鋒線的大衛（Jonathan David）製造空間。這是一支進攻侵略性極強、但防守線在高位時容易漏防背後空間的年輕隊伍。定位球策略：尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）是隊內的定位球大腦，負責掌控所有長距離自由球與角球的調度。點球則毫無懸念由陣中頭號射手大衛執行，他在俱樂部與國家隊的十二碼命中率一向非常穩定。陣型與戰術風格：傳奇名宿巴巴雷茨（Sergej Barbarez）接掌教鞭後，重塑了波赫的硬漢精神。面對強敵時常擺出5-3-2 的低位深防，強調身體對抗與禁區內的防空優勢，面對同量級對手則換回4-4-2。他們在附加賽決賽爆冷淘汰義大利的戰役中，展現了極高的戰術執行力。球隊正處於以老帶新的階段，高齡神鋒哲科（Edin Dzeko）依然是精神領袖，但前場的活力已逐漸移交。定位球策略：年僅18歲的天才中場阿萊別戈維奇（Kerim Alajbegovic）迅速成為這支球隊的「定海神針」，巴巴雷茨甚至在附加賽點球大戰中點名阿萊別戈維奇踢關鍵球。目前阿萊別戈維奇幾乎壟斷了隊內的第一點球手、自由球與角球順位，是寫作時不可忽視的「冷門大物」焦點。陣型與戰術風格：西班牙教頭洛佩特吉（Julen Lopetegui）於2025年臨危受命接掌卡達，他迅速拆除了前任的3-5-2陣型，改打更講求中場控制與防守紀律的4-3-3或4-2-3-1，試圖根治卡達面對歐美球隊時容易崩盤的防線硬傷。戰術上，卡達以本土薩德（Al Sadd）俱樂部為班底，默契極佳，進攻端全面解放亞洲足球先生阿菲夫（Akram Afif）的創造力，允許他從左路內切進行核心組織。定位球策略：阿菲夫是陣中的絕對核心與「魔法師」，擁有極高的定位球特權。從戰略點球到前場兩側的常規死球，全部由阿菲夫一肩挑起。如果他遭到嚴密看防，歸化邊鋒埃德米爾森（Edmilson Junior） 會是角球的第二選擇。門將：克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）後衛：邦比托（Moïse Bombito）、科尼利厄斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉里亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）中場：艾哈邁德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、施瓦涅爾（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米拉爾（Liam Millar）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）前鋒：J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）門將：基拿（Marvin Keller）、科貝爾（Gregor ⁠Kobel）、姆沃戈（Yvon Mvogo）後衛：阿肯基（Manuel Akanji）、 阿門達（Aurele Amenda）、庫馬特（Eray Comert）、埃爾韋迪（Nico ⁠Elvedi）、賈斯克（Luca Jaquez）、穆海姆（Miro Muheim）、羅德里格斯（Ricardo Rodriguez） 、維德梅爾（Silvan Widmer）中場：艾畢雪（Michel Aebischer）、法斯納赫特（Christian Fassnacht）、弗魯勒（Remo Freuler）、亞沙里（Ardon Jashari）、曼贊比（Johan Manzambi）、里德（Fabian Rieder） 、索烏（Djibril Sow）、瓦爾加斯（Ruben ‌Vargas）、 扎卡（Granit Xhaka）、札卡利亞（Denis Zakaria）前鋒：阿姆杜尼（Zeki Amdouni）、恩博洛（Breel Embolo）、伊登（Cedric Itten）、恩多耶（Dan Ndoye） 、奧卡福（Noah Okafor）門將：扎卡里亞（Salah Zakaria）、阿布納達（Mahmud Abunada）、巴爾希姆（Meshaal Barsham）後衛：侯賽因（Al-Hashmi Al-Hussain）、阿拉維（Ayoub Al-Oui） 、胡赫（Boualem Khoukhi）、羅羅（Pedro Miguel）、拉耶（Issa Laye） 、曼德斯（Lucas Mendes）、布雷克（Sultan Al-Brake）、 艾哈邁德（Homam Ahmed）中場： 馬奈（Mohamed Manai）、加伯（Jassem Gaber）、布迪亞夫（Karim Boudiaf）、法塔希（Ahmed Fathy）、哈特姆（Abdulaziz Hatem）、馬迪博（Assim Madibo）前鋒： 賈姆希德（Tahsin Mohammed）、埃德米爾森（Edmilson Junior）、 阿里（Almoez Ali）、阿菲夫（Akram Afif）、 蒙塔里（Mohammed Muntari）、阿卜杜勒拉扎克（Yusuf Abdurisag）、艾勒丁（Ahmed Alaaeldin）、海多斯（Hassan Al-Haydos）、加尼希（Ahmed Al-Ganehi）門將：瓦西利（Nikola Vasilj）、茲洛米斯利奇（Martin Zlomislic）、哈季基奇（Osman Hadzikic）後衛：柯拉席納奇（Sead Kolasinac）、德蒂奇（Amar Dedic）、⁠⁠穆亞基奇（Nihad Mujakic）、卡迪奇（Nikola Katic）、 穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic） 、拉德基奇（Stjepan Radeljic）、 哈迪卡杜尼克（Dennis Hadzikadunic）、切利克（Nidal Celik）中場：哈齊亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic） 、蘇尼奇（Ivan Sunjic）、巴希奇（Ivan ‌Basic）、布爾尼奇（Dzenis Burnic）、馬赫米奇（Ermin Mahmic）、 塔希羅維奇（Benjamin Tahirovic）、梅米奇（Amar Memic）、吉戈維奇（‌Armin Gigovic）、 阿萊別戈維奇（Kerim Alajbegovic）、 巴伊拉塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）前鋒：德米洛維奇（Ermedin Demirovic ）、盧基奇（Jovo Lukic）、巴茲達（Samed Bazdar）、塔巴科維奇（Haris Tabakovic）、哲科（Edin Dzeko）