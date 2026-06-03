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《EA Sports FC 26》模擬世界盃模式登場

▲玩家可以選擇多支國家代表隊參賽，並依照2026世界盃相同的48隊賽制，從小組賽一路挑戰到冠軍戰。（圖／《EA Sports FC 26》官網）

Ultimate Team同步推出足球嘉年華 傳奇球王貝利免費送

2026世界盃足球賽即將開踢，EA Sports 也正式替《EA Sports FC 26》推出大型免費更新「The World's Game」，雖然 EA 已失去 FIFA 授權，無法直接使用「世界盃」名稱，但仍透過全新國際賽事模式、53支國家隊、世界盃賽制及 Ultimate Team 特別活動，讓玩家提前感受世界足球盛宴。更新將於6月4日正式上線，成為 FC 26 今年夏季最大規模內容更新。本次《EA Sports FC 26》更新最大亮點，是新增名為「The World's Game」的國際足球賽事模式。玩家可以選擇多支國家代表隊參賽，並依照2026世界盃相同的48隊賽制，從小組賽一路挑戰到冠軍戰。雖然沒有 FIFA 世界盃官方授權，但整體玩法與氛圍都明顯向世界盃看齊。EA 表示，本次更新將帶來53支可操作國家隊，其中包含41支將在今年夏天國際賽事中登場的球隊。除了巴西、法國、英格蘭等傳統強權外，也加入維德角、烏茲別克等近年崛起的新興勢力，讓玩家有更多不同選擇與挑戰。除了單機賽事模式外，Football Ultimate Team（FUT）也將同步展開「Festival of Football」活動。玩家可透過 Rivals、Champions、Squad Battles、Rush 等模式獲得全新 Token 代幣，兌換各式獎勵與球員卡。此外還有期間限定目標、進化系統（Evolution）以及主題活動接連登場。為慶祝更新上線，EA 宣布玩家只要在6月5日至7月24日期間登入並遊玩《FC 26》，即可免費獲得93評分的 ICON 傳奇球星貝利（Pelé）卡片，同時還能領取三個「Choose Your Journey」特殊進化資格，進一步強化自己的 Ultimate Team 陣容。自 EA 與 FIFA 於2022年結束長期合作後，《EA Sports FC》系列便無法使用 FIFA 世界盃官方名稱。不過 EA 仍選擇透過「The World's Game」更新，打造近似世界盃的遊戲體驗，並結合國家隊、國際賽事與 Ultimate Team 活動，試圖在2026世界盃熱潮期間維持系列作品的關注度與玩家活躍度。