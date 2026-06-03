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主要指數與熱門個股表現

科技巨頭互有表現：Marvell獲黃仁勳點名暴漲

專家警示：AI動能強勁 但須防範「過度集中」風險

能源市場焦點：中東地緣政治緊繃 國際油價續揚

在人工智慧（AI）熱潮持續推動科技股走強，以及投資人密切關注美國與伊朗最新局勢發展之際，美股週二（2日）延續創高走勢，主要指數同步收紅並改寫歷史紀錄，其中標普500指數首度突破7600點大關再創歷史新高。道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收報51307.79點，在盤中早些時候創下了盤中歷史新高；標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點，這也是該指數歷史上首度收在7600點關卡之上；與此同時，那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點；費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收13726.27點。熱門個股方面，台積電ADR漲2.54%；輝達下跌0.69%；微軟下跌4.17%；AMD上漲2.24%；高通大漲5.17%；美光上漲2.76%。CNBC報導，科技巨頭Alphabet股價重挫近4%，成為拖累標普500指數的主要壓力來源。該公司先前宣布將透過公開募股籌集800億美元，用以資助其人工智慧（AI）的基礎建設，其中包括來自波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）高達100億美元的投資。不過，關鍵科技股、特別是半導體板塊發揮了撐盤作用。邁威爾科技（Marvell Technology）在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳點名「該公司有潛力成為下一家市值破兆美元的企業」後，股價瘋狂暴漲32%。費城半導體指數也受到激勵，大幅上揚近6%。黃仁勳指出：「當你面對一個運算問題，將其拆解成許多部分並分散到整個資料中心時，最重要的關鍵就是『連接性』（Connectivity）。這正是邁威爾科技如此不可或缺的原因。」此外，慧與科技（HPE）在發布極為樂觀的本季展望並調高全年財測、徹底擊敗華爾街預期後，股價狂飆超過19%。慧與第二季的財報表現，也創下了該公司自 2018 年以來最大幅度的獲利超預期表現。美信顧問（Mercer Advisors）投資組合管理副總裁克拉考爾（David Krakauer）表示：「市場目前依舊撐得住。顯然每個人仍寄望美伊雙方能達成某種協議，但整體來看一切都還算相當穩定。」由於輝達領軍科技股走強，美股各大指數在週一便已創下歷史新高。過去幾週來，對AI題材的狂熱為股票市場注入了驚人的上漲動能。然而，鑑於近期的漲勢僅由少數幾檔科技股所推動，克拉考爾也對投資人出現「過度集中」的現象表達了擔憂。他補充說：「當你看到這種由狹窄族群推動的漲勢時，你必須保持謹慎。」週二國際油價延續了前一交易日的漲勢。紐約西德州原油（WTI）期貨上揚1.74%，收在每桶93.76美元；倫敦布蘭特原油期貨則上漲超過1%，收在每桶96美元。在前一個交易日中，伊朗國家媒體報導稱，伊朗談判代表將停止透過中間人與美國交換訊息。伊朗親政府的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）也指出，該國將採取行動全面封鎖荷姆茲海峽。報導進一步表示，除非以色列完全停止在黎巴嫩和加薩的所有襲擊，並從其占領的黎巴嫩領土上全面撤軍，否則雙方「將不會進行任何對話」。對此，美國總統川普（Donald Trump）在接受CNBC訪問時回應，如果與伊朗的和平談判就此結束，他「一點也不在乎」。不過，川普隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行了「一通非常有成效的電話」；並在另一篇貼文中補充，與伊朗的談判仍在「快速推進中」。