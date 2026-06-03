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GoPro最新財報現金流乾涸！首度揭露「持續經營存在不確定性」

在一年內由逾1億美元降至約4970萬美元

GoPro去年整年度營收僅剩約6.5億美元，與過去相比衰退了將近20%，全年淨損失更一口氣超過8300萬美元。

▲GoPro去年整年度營收僅剩約6.5億美元，與過去相比衰退了將近20%，全年淨損失更一口氣超過8300萬美元。（圖／記者周淑萍攝）

被天價記憶體、AI浪潮壓垮！GoPro股價慘跌剩下1美元

飆漲到天價的記憶體晶片是他們最致命的一擊。

當前席捲全球的AI浪潮正在瘋狂吞噬有限的半導體產能，各大晶片大廠紛紛將生產主力與高階記憶體產能移往AI伺服器領域，