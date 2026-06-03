運動相機品牌「GoPro」在美國時間周一（1日）向美國證管會（SEC）重新提交最新財務報告，結果內容卻首度提到公司「持續經營能力存在重大不確定性」，向市場拋出破產風險預警，相當震撼。消息曝光之後，GoPro盤前股價一度下跌8％，隨後跌幅持續擴大，股價慘跌到剩下約1美元，GoPro也坦言，其最大的主因就是因為「記憶體晶片」飆漲到天價的緣故。
GoPro最新財報現金流乾涸！首度揭露「持續經營存在不確定性」
根據外媒《The Next Web》報導，GoPro公布的最新季度財報顯示，公司內部的現金流已經陷入極度乾涸的狀態，在一年內由逾1億美元降至約4970萬美元，幾乎腰斬，顯示營運壓力持續升高。GoPro表示，目前正與相關金融機構及合作夥伴積極協商，希望妥善處理相關問題。
根據財報內容顯示，GoPro去年整年度營收僅剩約6.5億美元，與過去相比衰退了將近20%，全年淨損失更一口氣超過8300萬美元。GoPro獨立會計師事務所也在最新查核報告中加入強調事項段落，提醒外界「公司未來持續營運能力存在不確定性」。
被天價記憶體、AI浪潮壓垮！GoPro股價慘跌剩下1美元
至於昔日運動相機品牌龍頭為何會有這樣的財務危機？GoPro也在官方報告當中點名，表示全球供應鏈失控，飆漲到天價的記憶體晶片是他們最致命的一擊。記憶體價格大幅度上漲，加上供應商減少供貨，對產品成本與銷售表現造成衝擊。
另外一方面，當前席捲全球的AI浪潮正在瘋狂吞噬有限的半導體產能，各大晶片大廠紛紛將生產主力與高階記憶體產能移往AI伺服器領域，這導致傳統消費性電子零組件的供應鏈嚴重遭到排擠，讓GoPro這類傳統硬體製造商面臨記憶體被減少供貨、叫不到貨的情況出現，曾經在2014年上市蜜月期時股價曾經飆到將近100美元，如今僅剩下1美元左右，公司面臨可能破產，令人感到不勝唏噓。
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根據外媒《The Next Web》報導，GoPro公布的最新季度財報顯示，公司內部的現金流已經陷入極度乾涸的狀態，在一年內由逾1億美元降至約4970萬美元，幾乎腰斬，顯示營運壓力持續升高。GoPro表示，目前正與相關金融機構及合作夥伴積極協商，希望妥善處理相關問題。
根據財報內容顯示，GoPro去年整年度營收僅剩約6.5億美元，與過去相比衰退了將近20%，全年淨損失更一口氣超過8300萬美元。GoPro獨立會計師事務所也在最新查核報告中加入強調事項段落，提醒外界「公司未來持續營運能力存在不確定性」。
至於昔日運動相機品牌龍頭為何會有這樣的財務危機？GoPro也在官方報告當中點名，表示全球供應鏈失控，飆漲到天價的記憶體晶片是他們最致命的一擊。記憶體價格大幅度上漲，加上供應商減少供貨，對產品成本與銷售表現造成衝擊。
另外一方面，當前席捲全球的AI浪潮正在瘋狂吞噬有限的半導體產能，各大晶片大廠紛紛將生產主力與高階記憶體產能移往AI伺服器領域，這導致傳統消費性電子零組件的供應鏈嚴重遭到排擠，讓GoPro這類傳統硬體製造商面臨記憶體被減少供貨、叫不到貨的情況出現，曾經在2014年上市蜜月期時股價曾經飆到將近100美元，如今僅剩下1美元左右，公司面臨可能破產，令人感到不勝唏噓。