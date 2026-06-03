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▲派偉俊（如圖）與富邦女神禾羽傳出戀情。（圖／記者林柏年攝影）

歌手派偉俊近日被拍到深夜現身台北市區，不過這次吸引關注的不是工作行程，而是身旁同行的神秘女子，據悉當晚他與一名外型甜美的女生一同現身影城觀賞電影，散場後兩人仍繼續共度夜晚，隨著照片曝光，女方身分也隨之揭曉，正是目前效力於富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的成員禾羽（雅涵）。根據《鏡週刊》報導，派偉俊和禾羽2人在電影結束後並未各自返家，而是一起步行前往附近餐廳享用宵夜，當晚兩人一路並肩而行，互動自然輕鬆，看起來相當熟悉，雖然過程中沒有太多高調舉動，但在深夜時段單獨相約看電影，又接著共進晚餐，仍讓外界對2人關係產生不少聯想。進入餐廳後，派偉俊和禾羽的互動更成為討論焦點，不同於一般朋友聚餐常見的面對面座位安排，派偉俊與禾羽選擇坐在同一側位置，期間派偉俊還主動幫女方放置外套，展現細心照顧的一面，雖然沒有出現牽手或擁抱等明顯親密動作，但這些生活中的小細節，依然被外界解讀為2人關係可能早已超越普通朋友。禾羽過去曾以「雅涵」之名活動加入Rakuten Girls，近年轉戰Fubon Angels後逐漸累積人氣，在球迷圈擁有不少支持者，由於啦啦隊成員的感情生活向來備受關注，因此消息曝光後迅速引發討論。不少球迷對於她的戀情抱持祝福態度，也有人驚訝原來與派偉俊私下早有交集，讓這段關係意外成為熱門話題。更巧合的是，2人約會的時間當天恰好是禾羽生日，在結束電影與宵夜行程後，2人最終一同返回住處方向，讓外界更加好奇雙方關係進展，雖然截至目前為止，派偉俊與禾羽皆未對外正式回應戀情傳聞，但從當晚被拍下的互動畫面來看，這段關係已成功成為娛樂圈近期最受矚目的新緋聞之一。