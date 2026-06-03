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▲愛莉莎莎說老師拿的錢超過1%，是500萬台幣。（圖／愛莉莎莎Threads＠goodalicia）

▲愛莉莎莎自認沒對不起老師，她為課程付出的時間真的比較多。（圖／愛莉莎莎Threads＠goodalicia）

愛莉莎莎推出的線上瑜伽課程賣爆，傳出進帳上億元。該課程由她擔任製作人，瑜伽老師則是尼泊爾人Raj，雙方本來合作愉快，但近日卻因分潤爭議鬧翻。Raj指控愛莉莎莎只給他1%分潤，直呼自己是遇上惡魔了。愛莉莎莎昨日深夜也拍片反擊，表示給Raj的報酬超過500萬台幣，根本就不只1%，雙方正式撕破臉。Raj老師近日在社群發文，痛批愛莉莎莎是惡魔、危險的操控者，滿嘴謊言，稱他幫忙拍攝線上瑜伽課只拿到1%的分潤，引起外界關注。對此，愛莉莎莎昨日深夜在社群回應，看到Raj指控她不意外，因為前陣子Raj就問過她收益的問題，她跟對方解釋後對方不信，還直接封鎖她。愛莉莎莎解釋，當初談酬勞時，是由推出課程的平台「知識衛星」與Raj老師簽約的，有談妥一個基本報酬再加上分潤獎金，當時老師欣然接受，會議過程愛莉莎莎也有錄音，之後課程熱賣，她甚至主動去跟平台向老師爭取更多獎金，所以平台最後給了老師超過500萬台幣的錢，愛莉莎莎直言「是1%的好幾倍」。愛莉莎莎也表示，老師一開始對這個數字是非常滿意的，甚至這個課程如果繼續賣下去，他也可以繼續領獎金，但後來老師看到課程賣爆，開始覺得自己賺到的錢太少，於是與愛莉莎莎發生爭執。愛莉莎莎透露，她一開始也有與老師溝通背後的成本，強調根本沒有向外界講得那麼賺，因為很多學員都是在早鳥價優惠3000元的時候就購買，所以不能以每個學員都付11000元的原價來算。另外，愛莉莎莎說賺最多錢的不是她也不是知識衛星，其實是Meta的抽成，但老師都聽不進去。愛莉莎莎也直言，她拿到的錢確實比老師還多，因為她負責製作課程、剪輯、配音、審片、銷售，甚至就連課後Q&A以及與KOL合作的腳本都是她做的，還要負責帶尼泊爾老師去辦簽證，老師來台生活期間的導遊、起居也都是她負責。愛莉莎莎認為她問心無愧：「我付出的時間絕對有老師的10倍以上 」。看到愛莉莎莎的解釋，粉絲也紛紛留言挺她，「笑死，就貪得無厭啊，他在當地教10年可能都賺不到這500萬」、「哇塞！超快速又清楚的澄清說明，公關能力有點佩服，超過500萬台幣而且還一直給他額外分潤已經有點多了吧」、「必須得說，這件事網紅影響力才有辦法讓課程賣的好，如果沒有網紅帶貨，這個瑜珈老師到底誰會知道」。不過也有網友認為，愛莉莎莎不敢講課程總收益，還有自己拿了多少錢就是心裡有鬼，「敢公布你在這個case到底拿多少錢嗎？ 我相信你合約可能真的處理的不錯，法律上可能完全沒問題，但如果數字太懸殊，老師的感受很糟吧，畢竟那是他畢生研究的成果，他才是這個課真正的價值提供者？」而Raj老師也持續攻擊愛莉莎莎說謊，表示自己只拿到12.6萬美金（約新台幣396萬）。