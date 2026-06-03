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災情現況：強風暴雨夾擊

▲隨著薔蜜颱風北上，日本東海地區、關東地區及東北地區持續受到豪雨侵襲。（圖／美聯社／達志影像）

近畿地區破萬戶停電 兵庫縣災情最慘重

陸路交通受阻：首都圈多條鐵路與特急全天停運

▲受到薔蜜颱風影響，日本各地交通運輸傳出停駛消息。（圖／美聯社／達志影像）

空中交通大亂：羽田機場國內線取消、逾850班次停飛

今年第6號颱風「薔蜜」已於3日清晨登陸日本和歌山縣南部，挾帶破紀錄豪雨與強風襲擊日本多地。受暴雨影響，流經和歌山縣的古座川已發生氾濫，日本氣象廳發布最高等級的「氾濫特別警報」，呼籲民眾立即採取保命行動。同時，颱風也重創日本交通網絡，造成逾850架次航班停飛，多條新幹線與鐵路路線停駛或延誤。根據日本放送協會（NHK）報導，受到薔蜜颱風影響，日本氣象廳表示，古座川水系的古座川在和歌山縣古座川町月野瀨附近發生潰堤及氾濫，當地於上午6時10分發布最高級別的「第5級氾濫特別警報」，為5個防災警戒級別中最高的一級。氣象單位警告，受淹水威脅區域的居民若無法安全撤離，應立即移往建築物二樓以上或較高處避難，以爭取生存機會。隨著薔蜜颱風北上，日本東海地區、關東地區及東北地區持續受到豪雨侵襲。氣象資料顯示，截至3日上午6時，靜岡縣御前崎市1小時降雨量達57.5毫米，伊豆群島三宅島也降下48.5毫米豪雨。三重縣尾鷲市過去12小時累積雨量更高達473毫米，已超過當地往年6月整月平均降雨量。此外，德島縣南部與和歌山縣南部於3日凌晨接連出現線狀降水帶，導致短時間內降下集中性暴雨，災害風險急遽升高。受到強降雨影響，日本多地已發布第4級警戒資訊。其中，和歌山縣、靜岡縣及三重縣發布土石流危險警報；靜岡縣則發布大雨危險警報；流經和歌山縣的熊野川中游日足河段，以及三重縣的雲出川與雲出古川，也發布氾濫危險警報。氣象廳指出，由於發展旺盛的雨帶集中在颱風東側與北側，因此即使遠離颱風中心的地區仍可能出現豪雨。未來24小時內，東海、關東甲信及伊豆群島地區累積降雨量預估局部最高可達200毫米，東北地區也可能達120毫米。東海及關東甲信地區及伊豆群島未來仍有形成線狀降水帶的可能，災害風險不容忽視。除了豪雨之外，強風與巨浪也對日本各地造成威脅。四國、近畿、東海、關東甲信及伊豆群島3日最大平均風速預估可達每秒25公尺，東北地區約23公尺，最大瞬間陣風上看每秒35公尺。海面浪高方面，伊豆群島與近畿沿海預估可達9公尺，關東及東海地區約8公尺，東北及四國則達6公尺。根據京都新聞報導，據關西電力送配電公司的統計，截至3日上午7點為止，近畿地區及部分三重縣南部計有1萬4410戶居民家中發生停電。這波停電主要集中在2日深夜至3日清晨之間爆發，部分地區的停電時間已持續相當長的一段時間。截至日本時間3日上午7點為止，各縣的具體停電戶數分布如下：以兵庫縣的7980戶為最多，其次依序為奈良縣1860戶、三重縣南部1800戶、和歌山縣1330戶、京都府1040戶，以及大阪府410戶。交通運輸方面，東海道新幹線雖維持營運，但部分時段及區間可能停駛或延誤；山陽新幹線、九州新幹線及山形新幹線也警告，將視天候狀況調整班次。首都圈鐵路同樣受到嚴重影響。JR東日本宣布，湘南新宿線、中央線、青梅線及東海道線部分區間停駛；內房線、總武本線、鹿島線、外房線、成田線及久留里線部分路段則全天停運。包括東京地下鐵（東京メトロ）及多家私鐵公司也表示，可能出現延誤或臨時停駛情況。多條特急列車亦受到波及，包括連接東京與成田機場的「成田特快」（成田エクスプレス），以及往返山梨、長野方向的「梓號」（あずさ）與「甲斐路號」（かいじ）自首班車起至下午3點左右全數停駛；「踴子號」（踊り子）、「潮騷號」（しおさい）、「若潮號」（わかしお）及「鬼怒川號」（きぬがわ）等列車則全天停駛。各大鐵路公司建議民眾出門前先至官方網站確認最新運行情報。航空運輸也陷入混亂。日本主要航空公司表示，截至目前，國內線已有約760架次航班取消，國際線也有超過90架次停飛。其中，日本航空（JAL）取消292班，全日空（ANA）取消232班，天馬航空（Skymark）取消70班，樂桃航空取消32班，捷星日本航空（Jetstar Japan）取消31班。其中，日本航空、全日空、天馬航空三家航空公司，上午在羽田機場起降的所有國內線航班已全部取消。國際線部分，全日空取消55班，日本航空取消37班。航空公司提醒旅客持續關注最新航班資訊，因颱風後續路徑仍可能造成更多航班取消或延誤。日本氣象廳呼籲民眾持續提高警覺，嚴防土石流、河川氾濫、低窪地區淹水及沿海巨浪災害，並避免不必要外出，以確保人身安全。