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▲顗安下班就坐上屁孩的車 一起吃飯回到他家（圖／屁孩IG@pihairyan）

▲成力煥去年開始擔任富邦籃球助理教練。（圖／成力煥IG@calvinchieng_21）

顗安是職籃台新戰神專屬啦啦隊的一員，有「甜辣女神」的封號，而她近日被拍到和饒舌歌手屁孩Ryan（林政融）與前職籃球員成力煥互動熱絡。顗安當天離開球場後，先是跟屁孩回家打電動，接著又出現在居酒屋與成力煥吃宵夜；最終成力煥幫顗安提著行李箱，兩人一起進到一處社區後就未再下樓，3人關係引起外界關注。據《CTWANT》報導，顗安5月9日傍晚6點多結束應援離開球場，拖著一個白色行李箱，坐上屁孩的車。當時屁孩親自接過行李箱放進車廂，與顗安有說有笑，看起來非常熟識。隨後屁孩帶著顗安去吃牛排，又把車開回新店的社區，兩人一起上樓。該處推斷是屁孩的家，因為他9點多時還出門倒垃圾，後來又和顗安改搭多元計程車外出，最後在大巨蛋附近下車，屁孩把行李箱還給顗安，兩人就分道揚鑣了。顗安接著走進一家居酒屋，和3名男子吃飯，前職籃球員、現富邦勇士助理教練成力煥坐在她身旁，兩人互動很熱絡，散場時成力煥幫顗安拿行李箱，並一起搭車離開，兩人一同前往新北市的社區過夜。據悉，今年38歲的成力煥比23歲的顗安大了15歲，他過去有「新竹球王」的封號，曾效力台啤、台銀、新竹攻城獅等球隊，但2020年因涉入德州撲克賭局遭逮捕，被台啤開除，最終在2023年成為自由球員，去年開始擔任富邦助理教練。而屁孩則是台灣新生代饒舌歌手，現年31歲，曾參加過選秀節目《中國新說唱》、《聲林之王2》，靠著歌曲〈陷阱妹〉、〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉走紅，說話風格幽默，還自封「嘻哈沈玉琳」，已連續多年擔任台新戰神主場MC。據了解，顗安原先是網紅，去年才參加TPBL台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders的徵選，並順利出道，目前IG有16萬粉絲追蹤。