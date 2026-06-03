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台股近期一路走高，站上4萬5000點，也讓政治人物的財產申報內容重新成為網路話題。近日有網友整理監察院公開申報資料，結果顯示，國民黨籍台中市議長張清照因持有環球晶、中美晶、朋程等股票，總市值突破58億元，超越國民黨立委顏寬恒的3.2億，成為目前全台政治人物持股市值最高者。現年73歲的張清照畢業於逢甲大學會計系，並取得靜宜大學管理學院碩士，家族長期投入水泥、柏油與建築相關事業；隨著台股創高，張清照科技股持股水漲船高。根據監察院廉政專刊第300期資料，張清照申報名下有28筆土地、5筆建物，存款達2億2736萬餘元，另有3億元債權；珠寶、古董、字畫等資產合計也有843萬餘元。值得注意的是，申報資料顯示，張清照持有環球晶2642.17張、中美晶1萬4050張、朋程5002.32張，以及其他債券型與股票型基金。若以6月1日收盤價估算，張清照上述3檔個股市值合計約58億797萬元；若再納入基金，整體投資市值約達58億859萬元，位居政治人物持股排行榜首位。事實上，根據今年三月公布的申報資料，他光是中美晶持股市值就已約16億元，加計其他資產後，身家超過20億元。不過，他同時也申報17億3174萬元債務，主要為股票質押借款，金額較前次申報增加逾8億元，先前也曾引發討論。