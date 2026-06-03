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川習會落幕後，美國對台政策是否出現變化持續受到關注。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日在國會參議院外交委員會預算聽證會上強調，美國對台政策「沒有任何改變」，儘管中國希望華府調整相關表述，但美方立場始終維持一致。同時，外界關注的140億美元對台軍售案目前仍在審查階段，尚未做出最終決定。盧比歐是在出席國務院預算聽證會時回應議員提問。他表示，自己在5月陪同美國總統川普（Donald Trump）訪問中國期間，以及返美後的相關接觸中，都曾向中方明確傳達，美國對台政策並未發生任何變化。他指出，北京方面顯然希望美方能在涉台議題的措辭上有所調整，但華府並未接受相關要求，也未改變既有政策立場。盧比歐表示：「但我們對台政策沒有改變，這次行程中也沒有發生改變。」並強調，美國仍致力於維持台海現狀，這是華府長期以來的政策，也是必須謹慎拿捏的微妙平衡。針對外界特別關注的140億美元對台軍售案，盧比歐則透露，目前仍處於審查程序中，尚未拍板定案。川普於5月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行會談。會後川普曾表示，雙方曾討論對台軍售議題，並稱美方很快就會對新一批軍售案做出決定。他當時還將對台軍售形容為「很好的談判籌碼」，引發外界關注華府是否可能將台灣議題納入美中談判框架。對此，盧比歐進一步提到，川普第二任期政府已於去年12月批准價值110億美元的對台軍售案。他稱這是美國歷來規模最大的單筆對台軍售，不僅超越歷屆政府單次軍售紀錄，甚至高於前總統拜登（Joe Biden）四年任內對台軍售總額。盧比歐表示，正因軍售規模龐大，北京方面對此反應強烈，並因此採取了一些更具挑釁性的行動。不過他重申，美國的核心目標仍是維持台海和平穩定與現狀，而非改變現有政策框架。在川習會登場前，外界曾普遍預期中方可能要求美國調整涉台表述，將目前「不支持台灣獨立」的說法，改為更強烈的「反對台獨」。然而從盧比歐最新發言來看，美方至今並未接受相關調整。