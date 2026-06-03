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官邸附近火災卻未及時現身才遭質疑 張善政澄清

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，遭現場一名學生高喊「新店市長」，相關畫面被錄下後上傳社群平台，引桃園市議員詹江村及部分支持者批評「沒家教、青鳥」，也讓張善政究竟是住桃園還是住新店的話題，再度成為外界關注焦點，不過他本人過去在備詢時就回答過這題，他當時就表示已和太太搬到桃園，新店的房子基本上沒人住。張善政去年11月14日在桃園市議會接受質詢時，就曾被問及相關問題。當時詹江村詢問他「你住哪裡？怎麼有些人說你住新店？」張善政當時就回應，自己目前住在桃園，他並說明在參選桃園市長以前，確實長期住在新北市新店區，但後來已與太太搬到桃園，新店的房子基本上空著，平時沒有人居住。張善政當時也坦言，少數情況下仍會因行程安排返回新店過夜。他舉例，若晚間最後一個行程在台北，或隔天一早第一場活動也在台北，例如行政院會、研討會等，基於行程效率與體力負擔考量，必要時會住在新店，但他強調這類情況並不多。張善政當時也提到，外界會質疑他的居住地，可能與南門市場火災事件有關。有人認為市長官邸距離火場很近，市長卻未現身，因此懷疑他當晚住在新店。張善政澄清，當天晚上自己就在市長官邸，但若到現場無法協助救災，反而增加維安與救災負擔，並非適當做法。他強調，緊急狀況下自己該出現時就會出現，若到場只會造成現場困擾，就不會冒然前往。