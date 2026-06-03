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九合一大選年底登場，朝野各黨提名大勢底定，同時加快布局腳步。然而，國民黨近期在多個縣市仍傳出提名爭議，包括新竹縣初選中，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢競爭提名，最後演變成互告；彰化縣方面，立委謝衣鳯早早表態有意參選，卻因家族因素未獲黨中央青睞，最終由律師魏平政出線。同時，藍營在新北、高雄等地民調也出現警訊，外界將矛頭指向國民黨主席鄭麗文。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，誰跟她站台誰倒楣。吳子嘉31日上《下班瀚你聊》指出，根據《美麗島電子報》五月份最新的國政民調，國民黨好感度為31.4%，但鄭麗文個人好感度僅23.8%，低於她所領導的政黨。他批評，政黨主席本應替政黨加分，如同企業或產品代言人要提升形象，但鄭麗文的民調卻比國民黨本身還低，形同「票房毒藥」。吳子嘉進一步表示，鄭麗文把自己的民調操作到比國民黨更低，是相當現實的問題，並直言她仍有意角逐總統大位。吳子嘉更批評，若國民黨此次地方選舉掉了3席、5席，負責任的主席理應請辭，但他認為鄭麗文恐怕不會真正承擔政治責任。他說，鄭麗文擔任黨主席後爭議不斷，過去攻擊多人，又曾涉及要求副主席季麟連處理立法院長韓國瑜等事件，所做作為多是「損人不利己」，國民黨候選人若要在地方選戰中勝出，就必須「去國民黨化」，避免與黨中央綁得太緊。他舉例，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人並未強調國民黨色彩，「非常不國民黨」，而藍營候選人若要勝選，就得盡量與黨主席鄭麗文切割。