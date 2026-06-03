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▲孫易磊成功搶到2張BTS門票。（圖／孫易磊Threads@sun96___）

▲BTS高雄演唱會最貴票價是9380元。（圖／Live Nation Taiwan 理想國提供）

韓國天團BTS「防彈少年團」高雄演唱會在昨（2）日開放ARMY優先購票，一票粉絲哀號直呼搶不到，但旅日職棒球員孫易磊在社群發文，表示自己第一次搶BTS門票，居然成功了，他分享購票截圖還驚訝直呼：「呃…是按一按就有了嗎？」讓網友笑翻，大讚孫易磊「手速比球速還快」。孫易磊昨日在Threads發文，分享自己搶票成功的畫面，直言：「第一次搶票，呃…是按一按就有了嗎？」只見孫易磊搶到2張7980元的BTS高雄演唱會門票，加上每張200元的服務費，結帳總額是1萬6360元。該篇貼文曝光後，火速引發網友討論，目前已累積4萬人按讚，大家看了紛紛留言，「本來想說哪個傢伙愛炫耀，後來發現是孫易磊，好啦給你炫耀一下」、「大概是Threads上首位講這種話不會被轟的人」、「為什麼你可以！喔，是孫易磊，沒事」、「手速比球速還快」、「球速影響搶票手速嗎？ 即日起開始練投」。粉絲看到孫易磊搶票成功，替他感到高興的同時又覺得羨慕。而孫易磊目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，守備位置為投手，他今年3月還有代表台灣到東京巨蛋參加世界棒球經典賽；在對決澳洲與南韓時，孫易磊曾投出球速約155.7km/h的火球，被封為「台灣第一火球王」。而BTS售票機制分成3階段，昨日是ARMY優先購，今日中午12點是開放Live Nation Taiwan（理想國台灣）會員獨家預購。明日中午12點則開放全部擁有拓元售票系統會員的人都可以搶購，因此昨天沒搶到的ARMY不用氣餒，還有2次機會可以把握。