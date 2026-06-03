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「議員質詢是要問政策 而非刁鑽考倒別人」

台北市長蔣萬安近日被民進黨立委吳沛憶爆料，每次備詢時都會放一台平板，後方有研考會主委殷瑋一直狂打字提供講稿，讓蔣萬安被嘲是「講稿機」。對此，台北市議員游淑慧今（3）日狠嗆，市長備詢台下設螢幕供幕僚即時提供資料，從前市長馬英九、郝龍斌時期就有，並非新鮮事。她認為，市長面對議員大量且細碎提問，本就需要市府同仁協助，質詢重點應是政策、答案與解決方法，而非故意考倒或刁難市長，藉此展現自己多懂市政。游淑慧今發文指出，市長備詢台下有一螢幕，主要是讓官員提供答資訊給市長參考，這有很奇怪嗎？值得民進黨一副發現新大陸的樣子？起碼從馬市長開始（因為郝市長接任就有），而她8年都坐在那打字、提供資料的地方，一來她打字夠快、二來她本來的業務就是看公文的。游淑慧也透露，不過老實說，有時候，她的打字的內容是：別生氣，別動怒，別吵架。因為有些民進黨議員的質詢，純屬挑釁與沒營養。市長要面對議員天馬行空的發問，從外太空到內子宮，很多甚至是個案問題，有市府同仁協助提供資料，為什麼不行？有些議員都弄錯了質詢的本質，議員要的是承諾和解決方法，而不是要故意考倒和刁難人。不管是不是同一個政黨，她以前面對柯文哲前市長，也從來不會問刁鑽問題，也不會拒絕他幕僚上台協助，而柯文哲也依然承認她市政細節比他了解。游淑慧說，所以並不是考倒市長，就顯示自己市政多厲害。質詢者是有備而來，備詢者要面對60個議員、2400分鐘天馬行空提問，誰有本事不靠幕僚，卓榮泰試一試？當議員的，質詢是去講政策、要答案、論對錯，而不是當驕傲的公雞，出去當鬥雞、出考題、鬥快問快答。四獸山，她也背不起來哪四獸，那又如何？誰敢說游淑慧不熟台北市政？