我是廣告 請繼續往下閱讀

SpaceX擬尋求1.75兆美元估值啟動IPO

上市時程：代號「SPCX」最快6月中旬登陸那斯達克

事業版圖：整合xAI跨足太空、三大核心僅「星鏈」獲利

投資隱憂：雙重股權架構，過度依賴馬斯克個人影響力

由億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索公司SpaceX，正朝史上最大規模首次公開募股（IPO）邁進。根據路透社引述知情人士報導，SpaceX計畫在IPO中尋求約1.75兆美元估值，若順利完成，將成為全球資本市場史上規模最大的上市案之一。消息人士透露，SpaceX此次IPO將採取「全新股發行」（all-primary offering）模式，也就是所有募資所得將直接進入公司帳戶，用於未來營運與擴張計畫，而現有股東則無法在上市時出售持股。報導指出，SpaceX目前規劃基礎募資規模至少達750億美元，若市場需求強勁，承銷商還可透過15%的超額配售權（Greenshoe Option，又稱綠鞋機制）進一步擴大發行規模。雖然大型企業IPO通常會同時包含新股與舊股出售，讓早期投資人部分獲利了結，但SpaceX選擇全數發行新股的方式籌資。市場人士指出，此舉顯示公司更重視取得發展資金，而非提供既有投資人退場機會。事實上，美國電動車新創公司Rivian Automotive於2021年上市時，也曾採取類似模式，當時包括亞馬遜（Amazon）和福特（Ford）等早期投資人均未出售持股。據了解，SpaceX已完成初步投資人意見徵詢，並首度向承銷銀行說明具體募資與估值目標。路透社先前曾報導，SpaceX考慮以約1.75兆美元作為上市估值基準，而本次消息則顯示相關規劃已進一步具體化。外界預期相關的路演活動最快會在4日展開，最快可能於6月12日在那斯達克（Nasdaq）掛牌交易，股票代號為「SPCX」。不過知情人士也提醒，隨著投資人會議陸續展開，包括募資規模在內的相關計劃仍有可能出現變動。此次IPO將會提供大眾投資人一個極為難得的管道，可以直接參與馬斯克對於未來太空探索、衛星通訊以及人工智慧技術的宏大願景。對此，仍拒絕回應相關置評請求，但各界早已引頸期盼這塊商業帝國中最高價值的版圖正式登場。值得注意的是，SpaceX今年稍早已與馬斯克旗下AI新創公司xAI完成整合交易。當時交易對SpaceX估值達1兆美元，對開發Grok聊天機器人的xAI估值則達2500億美元，顯示市場對馬斯克AI與太空事業的高度期待。不過，SpaceX的財務表現仍存在隱憂。根據公開資料，截至今年3月31日止第一季，公司營收由去年同期的40.7億美元增至46.9億美元，但每股虧損由0.18美元擴大至1.27美元。目前旗下三大業務中，僅有低軌衛星網路「星鏈（Starlink）」實現獲利，其餘兩大火箭發射與深空探索業務至今仍在瘋狂燒錢。這場世紀上市案也被視為新一波超大型科技IPO浪潮的開端。市場預估，未來若OpenAI與Anthropic等AI獨角獸陸續掛牌，三家公司合計將為公開市場增加近4兆美元市值，進一步改變全球科技投資格局。然而，部分投資人也對公司治理提出疑慮。根據IPO文件規劃，SpaceX將採用雙重股權結構，使馬斯克及少數核心高層掌握絕大部分投票權，並持續對董事會及公司經營決策保有高度控制權。市場人士認為，投資SpaceX某種程度上等同押注馬斯克本人。過去他在特斯拉（Tesla）的成功經驗，以及號召散戶投資人的能力，都可能成為吸引資金的重要因素；但同時，投資人也必須承擔公司高度依賴馬斯克個人影響力所帶來的風險。