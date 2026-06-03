我是廣告 請繼續往下閱讀

現場還原！張善政沒聽到 不是沒回應

學生沒有狂吼 卻被挑出來貼標籤

學生遭高聲量霸凌 希望大眾冷靜看待

桃園市武陵高中日前舉行畢業典禮，桃園市長張善政出席時遭學生現場喊「新店市長」，因其過去居住地在新北市新店區，學生該舉動也遭到桃園市議員詹江村怒批「青鳥、教育失敗」，不過事後他在學生和家長央求下刪文，卻又再批學生「網路操作」。對此，桃園市議員魏筠還原現場狀況表示，自己全程在武陵高中畢典現場，張善政並未遭學生一路嗆堵，典禮氣氛平和歡樂。所謂「新店市長」只是頒獎後離場時一名學生的單句發言，並非群體嗆聲，張善政也可能未聽見。魏筠也呼籲外界勿無限上綱、貼標籤或網路霸凌該名學生，應理性看待事實，避免政治情緒傷害校園與學生。魏筠1日發文指出，還原武陵畢業典禮的狀況，其實從張市長上台後，開始致詞到離開，她全程都在，真的毫無被嗆堵、一路狂吼的狀況。畢業典禮氣氛平和歡樂，包括張善政市長、萬美玲立委、陳美梅議員、林政賢議員、張碩芳議員、凌濤議員都有到現場，各民代都有唱名、頒獎。市長受到同學熱情歡迎，離開時大家在歡呼，氣氛也很好，錄影畫面可以看出只有一個人的聲音並非群體嗆聲，感受語氣也是開玩笑並非大聲嗆堵，張善政也並非故意不回應，甚至可能因為音量很小，他也沒聽到，張市長在多位民代官員簇擁下順著人群走出去，並沒有一路嗆堵狀況。魏筠隨後還提到，仍舊有民眾搞不清楚狀況說市長致詞時被打斷，根本沒有，市長很順地致詞完畢還頒獎，是頒獎完畢大家恭送到禮堂外面時，有學生說了一句「新店市長」，但他沒反應，整個影片就這樣，（拜託大哥、大姐、各位自稱學長姐的把事情搞清楚，大家忙著無限上綱卻搞不清楚事情狀況，是怎樣？）魏筠認為，民主時代大家都要接受不同聲音，過去多位校友也是不同政治立場也當場嗆綠營官員候選人的新聞也層出不窮，學生說個「新店市長」，難道市長沒有這樣的雅量嗎？她相信張市長有，否則現場有凌濤議員、陳美梅議員還有其他藍營民代怎麼沒有出聲，一定是禮堂很吵雜，學生個人聲量難以聽到，完全不可能是一路狂吼狀況。魏筠表示，當天畢典氣氛感人，在場我相信很多學生及家長校內每個人政治立場都南轅北轍，但我們一致希望畢業生可以展翅高飛，沒有必要在這個地方扣帽子。一個議員聲量很高，培養長期死忠支持者，他也無意控制他們，學生被挑出來貼標籤後，他的支持者對於學生言行群起圍攻，有甚者不理性的把不同的事情混為一談，私訊謾罵學生，請問他有在現場嗎？魏筠提到，大議員的社會歷練及人生閱歷經得起這些網路輿論，但一個高中生說出「新店市長」這樣4個字，要得到這樣不成比例的網暴嗎？看同學的訊息讓她真的很難過，同學哭了很久，她也很擔心他的考試。這件事情無關政黨，只關乎個人修養。魏筠說，武陵高中對她來說是很重要的所在，她不希望這些錯誤的評價給予這所學校，有些事情需要客觀評價，不能過於情緒化貼標籤，扼殺教育現場。這不是一個好的示範。而她身為校友，也衷心希望。大家理性看待這件事，它發生的場所是在校園，不是在議會；對方是高中生，不是公眾人物，不是民意代表，你不喜歡他的行為，不需要用這麼高的聲量對他衝撞，這完全是傾斜的，且也無法控制。每個酸民對著不在現場，他也沒有弄清楚事情原貌的事情，被煽動後不停地罵，成了誰的工具，而最後學生的未來，還是要靠自己和家長接住。希望社會大眾冷靜克制，客觀看待事情原貌，不要無限上綱。